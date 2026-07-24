El PSOE cree que Mar Vaquero "ni sabe ni puede justificar" la paralización del Museo de la Guerra Civil de Teruel

Pedro Polo Junto Al Portavoz Del PSOE En La Capital Turolense, José Guillén, Frente Al Edificio Vallado Donde Se Ha De Ubicar El Museo De La Guerra. - PSOE TERUEL

TERUEL 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE cree que la vicepresidenta y consejera de Cultura del Gobierno de Jorge Azcón, Mar Vaquero, "ni sabe ni puede justificar" los reparos que han paralizado el Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel, porque, están convencidos, solo son razones "ideológicas".

Esto es lo que se desprende, han asegurado, de una entrevista en la Cadena SER donde la vicepresidente del Gobierno de Jorge Azcón asegura que mantendrá el proyecto expositivo al mismo tiempo que critica sus planteamientos y, al contrario de lo que expresó inicialmente en las Cortes, circunscribe ahora las supuestas "deficiencias" al edificio y no a los contenidos.

Para el parlamentario autonómico turolense, Pedro Polo, Vaquero no hace más que dar "bandazos" con unas explicaciones "tan vagas como injustas" sobre los continuos aplazamientos en el desarrollo y la apertura del Museo. Si hace unas semanas hablaba en las Cortes de Aragón de "deficiencias" en los contenidos, en las declaraciones de ayer rectifica y se refiere a "deficiencias constructivas".

"¿En qué quedamos?", ha preguntado Polo sin dar crédito a la "nueva versión" de la vicepresidenta que, "como las anteriores", tampoco concreta. "Lo único cierto es que el Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel sigue cerrado y no ha sido capaz de determinar una fecha para su apertura", ha advertido.

Polo cree que las "deficiencias constructivas" a las que ahora hace referencia Vaquero no existen. "Y aunque hubiera alguna cuestión técnica pendiente han tenido tres años para corregirlas y poder abrir con todas las garantías este museo que ya debería estar a pleno rendimiento generando riqueza y dinamizando la cultura en Teruel", ha dicho.

Además, el diputado socialista ha exigido "respeto" para los historiadores que elaboraron el anteproyecto de contenidos y que, tras cuestionar Vaquero públicamente su trabajo, le enviaron una carta en el mes de junio con la que pedían explicaciones. Una misiva que la vicepresidenta, según ha asegurado en esa entrevista, "no ha leído".

"Le tendría que dar vergüenza hablar tan ligeramente de este asunto cuando ni siquiera se ha tomado un tiempo para explicar el por qué de sus dudas a estos profesionales", ha dicho Polo, convencido que, en realidad, "no sabe qué decir porque sus únicas dudas son estrictamente ideológicas y no basadas en criterios concretos o científicos".

UN PROYECTO "CON AÑOS DE TRABAJO DETRÁS", DEFIENDE POLO

El diputado autonómico ha aclarado que, al contrario de lo que dice la vicepresidenta del Gobierno de Azcón, el Museo de la Guerra Batalla de Teruel nunca se proyectó con una "visión de confrontación".

"¿Por qué contrapone el enfoque del Museo con los conceptos de concordia y reconciliación? La concordia no está en discusión. Ya llegó con la Constitución de 1978 y con casi 50 años de convivencia democrática. Resulta muy triste que el PP utilice ese concepto para intentar justificar cambios en un proyecto científico que llevaba años de trabajo detrás", ha afirmado asegurando que los populares son "rehenes" del marco ideológico de Vox. Desde el PSOE esperan que el Gobierno de Aragón entregue "de una vez" el expediente completo que han solicitado.

"Queremos estudiarlo, con rigor, y conocer toda la verdad. Esperamos que lo hagan porque este Gobierno no se caracteriza precisamente por su transparencia ni por facilitar información a la oposición", ha concluido Polo.