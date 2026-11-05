El PSOE cree que el PP "ha sobrepasado todas las líneas" al acusar al concejal Ortiz de portar pases falsos en el pregón

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ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE ha considerado que el PP "ha sobrepasado todas las líneas" al acusar este jueves al concejal socialista, Guillermo Ortiz, de "conductas inapropiadas" en el acto del pregón de las pasadas fiestas del Pilar.

En concreto, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha pedido explicaciones al PSOE y a Ortiz por portar pases falsificados para acceder al balcón de la Casa Consistorial el día del pregón de las fiestas del Pilar, el pasado 10 de octubre

Los socialistas han replicado que el PP acusa a otros "mientras sigue sin facilitar la información sobre el Spa de Ranillas, aclarar quién paga el abogado del señor Lorén o cómo ha creado una plaza de funcionario para el asesor que elaboró el informe sobre la nueva Romareda, una obra que iba a costar cero euros a los ciudadanos y que ya va casi por 200 millones".

Desde el PSOE han lamentado "profundamente" que el Gobierno de Zaragoza, que dirige la alcaldesa, Natalia Chueca, "utilice" el Ayuntamiento de Zaragoza "como si fuera una sucursal del PP de Génova".

Los zaragozanos, ha agregado el PSOE, "merecen otro tipo de política, basada en el respeto, la educación y el debate entre los que tienen ideas diferentes". "El PP sigue abonado al bulo, al odio y al señalamiento. No todo vale para intentar desprestigiar al adversario", ha zanjado el PSOE.