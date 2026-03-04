El PSOE critica "operaciones privatizadoras" de Chueca, mientras abandona instalaciones deportivas municipales

Los concejales del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, y Paco Galán, en las instalaciones del CD Actur-Pablo Iglesias - PSOE

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, y Paco Galán, han criticado el "evidente abandono" del Gobierno de la ciudad, dirigido por la alcaldesa, Natalia Chueca, "especialmente al que tienen sometido a las instalaciones deportivas municipales, mientras se centra en "operaciones privatizadoras".

Royo ha explicado que las instalaciones deportivas municipales son las que utiliza la mayoría de la ciudadanía, sobre todo, los jóvenes, y que presentan "graves carencias" de mantenimiento y actualización, como es el caso del Centro Municipal Actur-Pablo Iglesias.

Un abandono que, ha dicho Royo, "no es casual" sino que responde a una "política deliberada del Partido Popular que, teniendo dinero y capacidad, ha decidido abandonar a los barrios y las instalaciones deportivas, centrando toda la inversión en operaciones que tienen que ver con la colaboración público-privada y, por tanto, con beneficios privados".

El PSOE planteará una iniciativa a este respecto para exigir al Gobierno del Partido Popular y de Natalia Chueca que invierta en las instalaciones deportivas municipales y que cuide a los barrios y a la gente, especialmente a los jóvenes. "El PP lleva siete años sin invertir en este tipo de instalaciones", ha contabilizado.

Esta "desidia" de Chueca hacia las instalaciones deportivas municipales evidencia también "las contradicciones" que tiene este Gobierno en relación con el deporte base, ha opinado Royo.

"Estamos viendo cómo en la Junta de Distrito de Actur-Parque Goya se observa que ha podido haber una inversión muy importante con ese segundo campo de la Romareda y, sin embargo, hay una dejación absoluta en el mantenimiento básico para poner al día las instalaciones deportivas municipales", ha apuntado por su parte el concejal socialista Paco Galán, también presidente de esta Junta de Distrito.

EL ACTUR

Ha puesto como ejemplo la situación del Centro Deportivo Actur-Pablo Iglesias, con "graves deficiencias" de mantenimiento en sus vestuarios y en sus gradas. Pero igualmente, en el resto de instalaciones de la Junta del Distrito, como la falta de mantenimiento del polideportivo Ebro o los problemas con el campo de juegos tradicionales. "Chueca está sometiendo a las instalaciones deportivas municipales a una dejación absoluta", ha lamentado Galán.

Por su parte, el presidente del CD Actur-Pablo Iglesias, Ángel Salanueva, ha pedido a la alcaldesa Chueca que solucione los problemas que tienen con el mantenimiento de las gradas, llenas de hierbas y con agujeros en las vallas, y vestuarios en los que se caen las baldosas y hay agujeros en las paredes, ha descrito.

En la actualidad, de los diez vestuarios que hay, dos están inutilizados por estos problemas. "Tenemos 680 jugadores y corren un peligro de cortes o de accidente por lo que queremos que el Ayuntamiento nos de una solución", ha apuntado Galán.