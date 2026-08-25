El PSOE critica el retraso de la obra de la plaza San Miguel y exige bonificar a los usuarios del autobús

La portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, la concejal socialista, Ros Cihuelo, el portavoz de la Plataforma de Vecinos Afectados por las Obras de la plaza de San Miguel, José San Salvador; y la comerciante, Carmen Fontdevilla - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado el retraso de la obra de reforma de la plaza San Miguel, que ha superado los seis meses previstos, además de la "falta de planificación" y ha exigido hacer un estudio de las 19 líneas de autobús desviadas en la ciudad para bonificar a los usuarios afectados por estos trabajos en distintas partes la vía pública.

"Cada vez el Ayuntamiento de Zaragoza está encareciendo el billete del bus y, por otra parte, cada vez es peor la gestión del transporte urbano y el servicio, por tanto, mucho peor", ha esgrimido la portavoz socialista.

Ranera se ha acercado hasta la plaza de San Miguel, junto a la concejal socialista, Rosa Cihuelo, y ambas han estado acompañadas del portavoz de la Plataforma de Vecinos Afectados por las Obras de la plaza de San Miguel, José San Salvador; y la propietaria de un comercio de enmarcaciones, Carmen Fontdevilla.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ranera ha criticado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a quien ha atribuido que el objetivo de la simultaneidad de las obras en la ciudad es llegar a 2027, que es año electoral y "cortar cintas".

"Te exigimos que dejes de mentir a los ciudadanos, que planifiques bien, que dejes y abandones la soberbia y la incapacidad para poder darte la mano con los comerciantes, para poder garantizar que los autobuses tienen una normalidad, que el servicio público se restablece, porque vamos a llegar a septiembre y la Plaza San Miguel, evidentemente, ya está fuera absolutamente de plazo", ha dicho Ranera.

"QUESO GRUYERE"

Al respecto, la portavoz socialista se ha preguntado qué pasará en la ciudad cuando empiece el mes de septiembre con el inicio del curso escolar y los ciudadanos empiecen a normalizar su vida laboral tras las vacaciones de verano.

Ranera ha comentado que la reforma de la plaza San Miguel es una obra prometida por la alcaldesa que iba a terminar en seis meses y el próximo mes de octubre "ya hablaremos de un retraso de un año de promesa absolutamente incumplida", ha afeado. Todas las obras generan afecciones, pero esta "ya está generando el cierre de los comercios", ha alertado la portavoz del PSOE.

Además de suponer un problema de movilidad, ya que la Plaza San Miguel es un "núcleo vital" para todo el entorno del centro de Zaragoza, más los distintos barrios, junto a la margen izquierda, en todo este retraso los vecinos "no han tenido ninguna planificación", ha criticado Ranera al argumentar que "no se ha hecho ninguna propuesta de cambio de calendario y no se ha explicado el motivo del retraso".

A su parecer,, una vez más, se trata de la "incapacidad" del gobierno y de una "soberbia" que no cuenta con los vecinos, que son los auténticos, en este caso, "paganos" de las obras de la ciudad.

"Tenemos la ciudad como un auténtico queso gruyere", ha comparado Ranera para volverse a preguntar qué es lo que va a pasar en septiembre cuando volvamos todos a la vida normal.

LÁMINA DE AGUA

El portavoz de la Plataforma de Vecinos Afectados por las Obras de la plaza de San Miguel, José San Salvador, ha criticado que el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, el pasado mes de enero, dijo en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que esta obra "eran seis meses y solo seis meses", pero han pasado más de diez, camino del mes once y aquí queda todavía un mes y medio de trabajo, así que nos iremos al año", ha calculado.

José San Salvador ha relatado que esta obra conlleva problemas en los comercios, en los vecinos a la hora de dormir porque los trabajos los adelantan a las 07.00 horas y hasta las 18.00 horas, que suman 11 horas diarias por lo que "no se puede vivir en estas condiciones mucho más tiempo ya".

Una reivindicación "clave" de esta plataforma es instalar una fuente de lámina de agua para conseguir bajar la temperatura en verano, ya que tras colocar termómetros en distintos puntos de la plaza han llegado a marcar los 47 grados en las fachadas de varios comercios.

"Esto va a más y el año que viene hará más calor y dentro de dos años más, por lo que una pérgola no es la solución para bajar la temperatura", ha rechazado al esgrimir que "solo echará agua cuando llegue alguien y apriete, mientras tanto, no bajará la temperatura".

San Salvador ha relatado que a las once de la noche cuando los vecinos abren las ventanas para refrescar las viviendas "sigue entrando calor por el hormigón, el cemento y todo lo que conlleva vivir en una zona céntrica", pero "para nuestro disgusto, lo que hemos visto ya la semana pasada, es que ya están anclando donde van a instalar la pérgola".

ARBOLADO

Tras avisar de que esta situación de altas temperaturas "va a ir a más", ha lamentado que los que han hecho este proyecto "no son conscientes de que las generaciones que vienen detrás, dentro de 10, 15 ó 20 años van a vivir con la situación que ellos están dejando por las obras".

Aunque ha reconocido que se sustituirán seis árboles de la plaza San Miguel ha dudado de que los nuevos ejemplares den la misma sombra que los originales porque tenían más porte.

"Sobre todo lo que queremos es que pongan una fuente, no que la sustituyan por árboles, sino que pongan una fuente de lámina de agua como tienen el resto de plazas del centro, la plaza San Pedro Nolasco, la misma plaza de La Seo, la plaza San Sebastián o la plaza del Justicia, ha citado recordando que los vecinos del entorno de San Miguel también pagan impuestos, además de que históricamente siempre ha habido una fuente.

AYUDAS

La propietaria de un comercio de enmarcaciones, Carmen Fontdevilla, ha observado que la plaza de San Miguel "está un poquito empantanada desde el principio hasta la plaza de España porque las obras no terminan por ningún lado". Si, por lo menos, los clientes pudieran acceder por un lado u otro de la plaza, pero "es que no tenemos por dónde entrar y es un problema real", ha incidido.

Sobre las ayudas del Ayuntamiento a los comercios afectados por obras en la vía pública, Fontdevilla ha contado que se ha abierto una convocatoria para ayudas de 400 euros mensuales por comercio, pero ha asegurado que esta cuantía "evidentemente no nos ayuda".

"Yo lo que realmente quiero es poder trabajar, yo no quiero que me den 400 euros de ayuda con los que no hago nada. Nosotros vivimos con nuestro trabajo, que podamos descargar el material, que los clientes puedan venir, que nos hagan un trabajo fácil. Yo, por mí, que esos 400 euros los inviertan en terminar la plaza, en más obreros, en material, en lo que haga falta, pero que esos 400 euros, por mí, los deberían de invertir en terminar antes. No creo que tuviera que dar las gracias porque me den ayudas, sino dar las gracias por terminar antes. Eso es lo con lo que nos ayudarían", ha diferenciado.

Al respecto, ha comentado que las ayudas de los últimos tres meses de 2025 las han solicitado, pero "a finales de agosto y esas ayudas no están pagadas. Se les llena mucho la boca con las ayudas, con que lo van a pagar, pero es que realmente no ayudan", ha criticado.