El PSOE defenderá en el Pleno de las Cortes una PNL de apoyo al movimiento del Orgullo LGTBIQ+

Archivo - El portavoz adjunto del PSOE Aragón, Jesús Morales. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón defenderá en la sesión plenaria de la próxima semana una proposición no de ley de apoyo al movimiento del Orgullo LGTBIQ+, ha anunciado este miércoles su portavoz adjunto, Jesús Morales, en rueda de prensa.

Los socialistas presentan esta iniciativa de impulso al Gobierno tras la Junta de Portavoces de esta mañana, en la que no se ha aprobado la propuesta de este partido de declaración institucional sobre este asunto. "La derecha ha bloqueado la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+".

A su juicio, "el Partido Popular no solo utiliza su mayoría para intentar silenciar a la oposición, sino que además también son capaces de usar esa mayoría para no admitir todas las sensibilidades en un asunto que tendría que ser motivo de orgullo, para sacar pecho y que no es otra cosa que crear en Aragón una comunidad más libre, más plural, más abierta y más inclusiva".

Los populares también han presentado su propuesta de declaración institucional, sugiriendo el PSOE incorporar "todas las sensibilidades" del colectivo LGTBIQ+ y "reforzar las actividades de todas las Administraciones públicas para favorecer la igualdad de derechos".

El PSOE ha acudido a la Junta de Portavoces "con voluntad de acuerdo y de dar imagen de unidad, pero ha sido totalmente imposible", ha lamentado Morales, quien ha alertado de que "cada día los discursos de odio y los casos de violencia crecen", también la discriminación hacia este colectivo.

"Estamos ya acostumbrados a ver cómo actúa el Partido Popular, el PP habla y Vox calla, y el que calla otorga", ha manifestado Jesús Morales, para quien "el PP ha vuelto a ejercer de muñeco de ventrílocuo", y ha avisado: "No nos van a callar".

Para el portavoz adjunto del PSOE, "PP y Vox quieren un Aragón gris, del pasado", frente al Aragón "del presente y el futuro" por el que apuestan los socialistas, "un Aragón abierto, plural, diverso y respetuoso con todos y con todas".

PROPUESTA DEL PSOE

En su propuesta de declaración institucional, el grupo parlamentario socialista destaca la celebración, el 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, "una fecha que recuerda la lucha por la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales".

"Esta jornada tiene su origen en la reivindicación de los derechos humanos y nos recuerda que los avances alcanzados son fruto del esfuerzo y el compromiso de quienes durante décadas han trabajado para construir una sociedad más justa, libre e igualitaria".

Aragón es una comunidad "diversa y plural", continúa el texto, añadiendo que "esa diversidad constituye una riqueza que debemos proteger y promover desde las instituciones públicas, garantizando que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y sin miedo a sufrir discriminación, violencia o exclusión".

Los socialistas han reafirmado el compromiso con "los principios de igualdad, respeto y no discriminación", recogidos en la Constitución Española y en el ordenamiento jurídico, así como con el desarrollo de políticas públicas "que favorezcan la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+ prestando especial atención a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Asimismo, "expresamos nuestro reconocimiento a las entidades sociales, asociaciones, profesionales y personas que, desde distintos ámbitos, trabajan cada día por la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, ofreciendo apoyo, acompañamiento y sensibilización a la ciudadanía".

"En un momento en el que persisten y aumentan los discursos de odio, los delitos motivados por la orientación sexual o la identidad de género y situaciones de discriminación que afectan especialmente a jóvenes, personas trans, mayores LGTBIQ+ y quienes viven en el medio rural, resulta imprescindible reforzar el compromiso colectivo con la convivencia democrática, el respeto y los derechos humanos".

"Por todo ello, las Cortes de Aragón manifiestan su voluntad de seguir impulsando una sociedad donde nadie tenga que ocultar quién es o a quién ama, donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de derechos, oportunidades y libertades", han propuesto, reclamando que "la diversidad sea entendida como un valor que fortalece nuestra democracia y nuestra convivencia".