El PSOE se deja tres diputados por Zaragoza, los mismos que suma Vox y el PP mantiene su liderazgo a pesar de caer

Archivo - Vista general de la plaza de la Virgen del Pilar de la ciudad de Zaragoza. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista se ha dejado tres diputados por la provincia de Zaragoza en estas elecciones del 8 de febrero en Aragón, en las que han obtenido 115.462 votos --frente a los 147.267 de 2023--, los mismos que ha ganado Vox; por su parte, el PP, que ha perdido un escaño, ha sumado 170.969 votos, 4.305 menos que en la anterior cita con las urnas, cuando lograron 175.274.

La provincia de Zaragoza, la que mayor representación tiene en las Cortes de Aragón con 35 diputados, ha registrado una participación del 68,20% en esta cita electoral, dos puntos por encima de la de 2023; por el contrario, la abstención ha caído desde el 33,84% de la anterior cita electoral hasta el 31,79% de este domingo.

La mayor pérdida de votos en la provincia de Zaragoza ha sido para el PSOE, hasta 6,59 puntos, lo que ha llevado a dejar tres escaños en el Parlamento aragonés, por lo que se quedarán con nueve. Así, la lista encabezada por Pilar Alegría ha obtenido 115.462 votos, lo que representa el 23,86%, frente a los 147.267 --30,45%-- logrados en 2023, cuando la candidatura la lideró Javier Lambán.

Los 'populares', aunque han perdido un diputado y contarán con 14 en la próxima legislatura, han contenido la pérdida de voto, que ha caído desde los 175.274 en 2023 hasta los 170.969 de este 8F. En porcentaje, el 36,24% de 2026 se contrapone al 35,33% reciente, es decir, una diferencia de -0,91 puntos.

Vox, que ha crecido en Huesca y Teruel también lo ha hecho en Zaragoza, provincia en la que ha conseguido siete de sus 14 diputados. Este 8 de febrero, la lista cuyo número uno es Santiago Morón, ha recabado 83.993 votos --17,36%--, 5,74 puntos por encima de 2023, cuando esta formación, que entró en las Cortes de Aragón en 2019, cosechó 56.209 papeletas --11,62% del total emitido--.

El otro dato positivo en número de votos lo protagoniza CHA, cuya lista ha pasado de 26.580 votos --5,49%-- y dos diputados en 2023 a 50.922 --10,52%-- en 2026, es decir, 5,03 puntos por encima. Así, la alternativa aragonesista tendrá seis diputados en el Parlamento autonómico.

Igualmente, IU-Movimiento Sumar ha sido capaz de retener su único escaño, con 15.424 votos --3,18%--, a pesar de registrar un descenso de apoyos con respecto a 2023, cuando consiguieron 16.409 papeletas --3,39%--. En este sentido, la diferencia es de 0,21 puntos.

SALF, CERCA DEL ESCAÑO

Cerca del escaño y con un número de votos similar al de IU-Movimiento Sumar se sitúa Se Acabó La Fiesta (SALF). La lista encabezada por Cristina Falcón, ha retenido 14.141 sufragios, el 2,92%.

Por su parte, Existe ha conseguido 12.377 votos --2,55%--, 0,40 puntos menos que en 2023, cuando sumaron 14.270 papeletas --2,95%--, aunque no lograron tampoco un diputado por esta provincia.

Podemos-Alianza Verde sale de las Cortes de Aragón al despedirse de su único escaño. De los 21.104 votos conseguidos en 2023 --4,36%-- hasta los 5.055 de 2026 --1,04%--, apuntalando una caída de -3,32 puntos.

El PAR, que tampoco logró representación por la provincia de Zaragoza en 2023, ha mantenido la tendencia decreciente en votos y de los 5.446 --1,12%-- de 2023 se ha fijado en 3.908 --0,80%-- en 2026.