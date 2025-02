El PSOE denuncia que más de 7.200 aragoneses se encuentran en lista e espera para acceder a una residencia

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social y Familia, Pilimar Zamora, ha denunciado que un total de 7.245 aragoneses y aragonesas se encuentran actualmente en lista de espera para poder acceder a una plaza en una residencia. "Una vez más, tenemos que salir a denunciar la nefasta gestión que el Gobierno de Azcón está haciendo de los servicios sociales en nuestra comunidad", ha lamentado Zamora, que ha mostrado su preocupación por que "después de 18 meses al frente del Gobierno de Aragón, la realidad es que la atención a las personas dependientes se está deteriorando".

La diputada socialista ha recalcado que el PP "llegó al Gobierno bajo la promesa de incrementar el número de plazas residenciales para las personas dependientes" y según demuestran los datos "ha fracasado" porque la lista de espera para acceder a una residencia en septiembre de 2024 era de 6.623 personas y en tan solo tres meses ha subido hasta las 7.245.

Zamora ha insistido en que la atención residencial sigue siendo un servicio muy demandado y los solicitantes "se encuentran con largos periodos de espera, de años incluso, para obtener un plaza pública", una situación que se torna "insostenible" para muchas familias "que se ven obligadas a asumir el cuidado de las personas dependientes sin los apoyos necesarios o bien optan por una prestación económica vinculada el servicio que les resulta insuficiente para asumir el coste de la plaza residencial privada".

Pilimar Zamora ha criticado que ante esta situación, el Gobierno de Azcón y la consejera Susín "no hacen nada, no aportan ninguna solución, como así lo demuestran los datos" y es que a finales de enero de este mismo año, tan sólo un 9 por ciento de las 45.476 personas dependientes atendidas en el sistema disfrutan de una plaza de atención residencial, 4.093, las mismas que en 2023, es decir, que no se han incrementado absolutamente nada.

Además, la diputada socialista ha explicado que se incrementan notablemente las prestaciones vinculadas al servicio para pagar una residencia privada y ya son 7.563 las personas que la cobraban en enero. "Nuevamente, el Gobierno de Aragón recurre a una prestación de bajo coste, entre 237 euros y 464 euros, y que por supuesto resulta del todo insuficiente para hacer frente al pago de una plaza en una residencia privada".

Por todo ello, Zamora ha anunciado que van a solicitar una interpelación a la consejera Susín para que explique qué va a hacer ante el incremento de personas que esperan ser atendidas en una plaza residencial y que muchas de ellas, a pesar de cobrar una prestación vinculada, no pueden hacer frente al coste de una plaza privada.

"Le pediremos que concierte de forma inmediata el número de plazas de atención residencial para personas mayores dependientes necesarias para reducir la lista de espera, garantizando este recurso a todas las personas que lo necesiten y lo hayan solicitado", ha agregado. Y además, le solicitarán el incremento de la cuantía de la prestación vinculada al servicio para atención residencial para que las personas en situación de dependencia puedan hacer frente a los gastos de una residencia sin asumir una carga económica excesiva.

Por último, Zamora ha insistido en que "no hay excusas para que a día de hoy, más de 7.000 personas no tengan plaza en una residencia concertada o pública" y por ello le ha recomendado que "se deje de excusas y se ponga a trabajar".