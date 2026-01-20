El PSOE denuncia unos nuevos carteles del PP en Calatayud en los que pide el voto antes del inicio de la campaña del 8F

Carteles en la sede del PP en Calatayud (Zaragoza) en los que se pide el voto antes del inicio de la campaña electoral. - PSOE ARAGÓN

CALATAYUD (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha denunciado este martes al PP ante la Junta Electoral de Zona por la aparición de nuevos carteles, colocados en la puerta de la sede del partido en Calatayud, en los que se pide el voto para la formación antes del inicio oficial de la campaña, previsto para las 00.01 horas de este viernes, 23 de enero.

Los socialistas han vuelto a exigir al PP "respeto a la normativa electoral" y "juego limpio", después de que ayer denunciaran la aparición de otro cartel en Zaragoza en el que se pedía el voto para Jorge Azcón.

Han asegurado que estos hechos se suman a "otros actos realizados en estas semanas de precampaña y que la Junta Electoral ha reconocido que incumplían la ley".