El PSOE denuncia el tercer retraso de la escolarización fuera de plazo y exige explicaciones al Gobierno de Azcón

El diputado socialista Jorge Pastor. - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

ZARAGOZA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Jorge Pastor ha denunciado el tercer retraso del periodo de escolarización fuera de plazo y ha exigido explicaciones al Gobierno de Aragón. Pastor ha recordado este martes en rueda de prensa que el proceso de escolarización fuera de plazo debería haber comenzado el 26 de junio, se retrasó al 8 de julio y luego se volvió a retrasar a mañana 15 de julio.

El portavoz socialista en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón ha criticado, en el transcurso de una rueda de prensa, que "el Gobierno de Jorge Azcón no ha dado ninguna explicación al respecto". Ha asegurado que esta falta de información afecta a las familias interesadas. "Genera una gran incertidumbre en esas familias que por diferentes motivos no han podido acceder al proceso ordinario y necesitan escolarizar a ahora a sus hijas e hijos", ha indicado.

"Ahora, todas esas familias afectadas, no van a saber hasta bien entrado el verano dónde van a estar escolarizados sus hijos y, por lo tanto, supone una dificultad en la organización familiar. El proceso de escolarización fuera de plazo es fundamental para muchas familias que no han podido participar del proceso ordinario por diferentes motivos, porque acaban de venir a Aragón, por una mudanza familiar, porque han cambiado de barrio o de pueblo", ha argumentado.

Pastor ha explicado que tres semanas después de haber concluido el curso académico se teme que el curso 2026-2027 "comenzará con los mismos problemas con que acabó". Ha manifestado que "las señas de identidad del Gobierno de Azcón es privatizar la educación pública y encadenar un error tras otro en procesos educativos como el de escolarización o el cierre de aulas en la escuela pública".

Pastor ha mencionado los problemas en los procesos de admisión en los centros educativos de Formación Profesional de la red pública "sin que el Gobierno de Aragón haya dado explicaciones". También ha criticado que sigue sin solucionarse el sistema de acreditación de competencias y ha hecho especial hincapié en el cierre de aulas en muchos colegios públicos, tal y como se denunció desde FAPAR y las asociaciones de directores y directoras.

Ha puesto como ejemplo el colegio de Monzalbarba "que cierra un aula de sexto de primaria "siendo además que era la única aula que estaba desdoblada". El cierre de ciclos formativos consolidados, como el de Eficiencia Energética en el IES Pirámide de Huesca o la disminución en los cupos de profesorado en los centros educativos públicos son otras de las denuncias trasladadas por el diputado y que el PSOE seguirá reivindicando para poner fin a los recortes en la educación pública.