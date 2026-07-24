El PSOE dice que Azcón desprecia de nuevo a la escuela pública para beneficiar de nuevo a la privada

El diputado socialista Jorge Pastor. - GRUPO PARLAMENTARIO DEL PSOE

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en las Cortes de Aragón ha denunciado el nuevo desprecio de Jorge Azcón a la escuela pública al querer desviar a la privada parte de los fondos destinados a climatizar los centros públicos.

Así lo ha confirmado este viernes el portavoz socialista de Educación, Jorge Pastor, quien ha anunciado que el PSOE ha pedido la comparecencia de la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, para que explique por qué Aragón ha sido la única comunidad autónoma que no ha apoyado el reparto de 368 millones de euros para mejorar la climatización y la eficiencia energética de centros públicos.

Pastor ha lamentado que "el año que más calor extremo hace en las aulas de Aragón, superando los 30 grados, es cuando Jorge Azcón decide perjudicar a la escuela pública". "Mientras todas las autonomías ven en estos fondos una solución para mitigar el calor en las aulas, Azcón ha visto otra oportunidad para beneficiar al sector privado", ha dicho Pastor.

El socialista ha criticado que el Gobierno de Aragón no apoyara esta medida para climatizar las aulas de la escuela pública. "¿Alguien entendería que el Gobierno de España destinara dinero para climatizar un hospital público y el señor Azcón lo utilizara para climatizar un hospital privado?", ha puesto como ejemplo el diputado socialista.

Jorge Pastor ha recordado que el problema de las altas temperaturas en las aulas está judicializado por la inacción del Gobierno de Aragón. A la contestación de la comunidad educativa se sumaron la denuncia ante el Juzgado de los Social de Comisiones Obreras por las altas temperaturas en los colegios y la nula voluntad política del Departamento de Educación por solucionarlo y la queja de FAPAR ante el Justicia de Aragón en este mismo sentido.

El PSOE ha criticado que "esta intención de desviar estos fondos a la escuela privada es además un menosprecio a la escuela rural"."¿Cuántos colegios privados o concertados hay en los pueblos de Aragón? ¿Dónde está la libertad de elección en el medio rural?", se ha preguntado Pastor.