El PSOE exige a Azcón que aclare si respalda "los discursos deodio y señalamiento" de su vicepresidente Nolasco

La diputada del PSOE Mónica Iglesias. - PSOE

ZARAGOZA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha exigido este jueves al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que aclare si respalda que una nota oficial del Gobierno de Aragón señale públicamente a una persona como un "peligroso mena".

"El presidente Azcón no puede ser cómplice" de estos comunicados, ha dicho Mónica Iglesias, diputada socialista, que ha denunciado que el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, hace propaganda de extrema derecha con un membrete del Gobierno de Aragón".

Así lo ha dicho en referencia a la nota oficial emitida el miércoles por el Gobierno de Aragón que lleva por título "Un peligroso mena lleva fugado una semana tras escaparse de la Policía después de una brutal agresión a un menor en un centro de acogida de Zaragoza".

"¿El presidente Azcón avala que un departamento de su Gobierno, que es su vicepresidente primero, utilice los canales oficiales de la comunidad autónoma estigmatizar, señalar y alimentar discursos de odio?", se ha preguntado Iglesias.

"Exigimos al señor Azcón, que deje de esconderse y que desautorice públicamente estas prácticas; si no, se convierte en cómplice político de ellas", ha añadido. El PSOE reprocha este uso de la institución para ser el altavoz de la extrema derecha y asegura que una institución debe de actuar con rigor, neutralidad y respeto a la ley. "Lo que se ha hecho roza la ilegalidad", ha añadido Iglesias.

"Pedimos que la Fiscalía de Menores analice de inmediato esta comunicación. Queremos saber si se han vulnerado derechos, si se ha comprometido la protección de vida a un menor, si se ha cruzado una línea legal que ninguna Administración podría cruzar", ha dicho la diputada.

Para la socialista "una Administración no puede condenar públicamente a una persona en un titular, no puede atribuirle peligrosidad sin resolución judicial, sin garantías y sin informes conocidos".

"El Gobierno de Aragón no puede ser el altavoz de la extrema derecha. Las instituciones no están para fabricar enemigos, están para dar soluciones, proteger derechos, garantizar la seguridad y cumplir la ley", ha concluido.