El PSOE exige a Azcón que cumpla su palabra y ayude a los agricultores con las subidas del gasoil y los incendios

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias. - EUROPA PRESS

MONFLORITE (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Agricultura del PSOE en las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, ha exigido al presidente autonómico, Jorge Azcón, que cumpla con su palabra y apruebe el paquete de 56 medidas que anunció frente a la inflación provocada por la guerra en Oriente Medio.

No obstante, "engañaron a las empresas y a los agricultores, porque hoy constatamos que no han puesto en marcha ni una medida", ha remarcado Iglesias, quien ha afeado al Gobierno autonómico por no haber dedicado "ni un solo euro" desde marzo a ayudar a las empresas y a los agricultores.

El diputado socialista ha recordado que "los agricultores sólo reciben la ayuda del gobierno de Pedro Sánchez; Azcón y su socio VOX les han vuelto a engañar".

Ha añadido que, en Aragón, los agricultores ya han empezado a cobrar las ayudas a los fertilizantes, la semana pasada los primeros 54'5 millones de euros, y se han visto beneficiados por las rebajas en los impuestos y la ayuda de 20 céntimos por litro en la compra de gasoil.

El portavoz socialista ha señalado que otros gobiernos autonómicos sí que han anunciado paquetes de medidas para sus agricultores y ganaderos y ha puesto como ejemplo La Rioja, donde el gobierno autonómico otorga ayudas directas de hasta 4.500euro por explotación agrícola.

Iglesias ha agregado también que "Jorge Azcón prometió también ayudas para los agricultores que colaboraron en la extinción de los incendios de este verano, pero todavía no les han compensado ni un solo euro de lo que han puesto de su bolsillo en trabajo, gasoil y maquinaria".

Por ello, el diputado del PSOE ha exigido al Gobierno PP-Vox "celeridad" en el pago de compensaciones, después de que algunos consejeros los hayan "demonizado" como "causantes de los incendios". "Azcón y Vox deben cumplir con su palabra de manera rápida si lo que quieren es apoyar a los agricultores".

AFECCIONES DE LA GUERRA DE TRUMP CONTRA IRÁN

El diputado socialista ha explicado el contexto internacional: el recrudecimiento de la guerra de Trump contra Irán que ha provocado un repunte de los precios, especialmente del precio del gasoil. "Esto afecta especialmente a los agricultores que encaran estos días la cosecha del maíz y la siembra del cereal de invierno", ha dicho Iglesias, quien ha advertido de que "cuando más necesitan los agrigultores la ayuda del Gobierno de Azcón, el PP y Vox les dejan tirados en el momento crítico de la siembra".

"Las políticas bravuconas de la ultraderecha de Trump nos han llevado a esta subida de costes que pagan especialmente nuestros agricultores, que tienen que ver como en VOX le ríe las gracias a Trump, pero que desde la Consejería de Agricultura que dirigen no han implementado ninguna medida de apoyo real a los agricultores", ha añadido.

A ello ha sumado que "PP y VOX han perpetrado un auténtico fraude a los agricultores, les dicen que son los partidos del campo, pero dejan tirados a los agricultores a las primeras de cambio".

Por ello, ha pedido al Ejecutivo autonómico que complete las ayudas del Gobierno central, que "ha puesto sobre la mesa 5.000 millones de euros Gobierno de España ha puesto sobre la mesa 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la inflación provocada por la guerra de Irán, más de 1.000 millones destinados específicamente al sector primario"-

Sin embargo, "el Gobierno de Aragón ni otorga las ayudas prometidas por las subidas de precios de la guerra de Irán, ni han pagado aún las indemnizaciones por el trabajo apagando incendios, y, encima le echan la culpa al ministerio de no autorizar un producto contra la araña roja en el maíz cuándo es la comisaria de la UE, que dirige un ultraderechista socio de Vox, la que no permite el uso de la abamectina al aire libre.

"Parece que PP y VOX, Azcón y --la consejera de Agricultura, Arancha-- Simón, no se cansan de engañar a los agricultores, son un auténtico fraude", ha concluido Iglesias.