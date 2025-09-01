El PSOE exige solucionar los problemas del autobús urbano ante los "tambores de huelga" por la "ineficacia" de Chueca

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, buscar una solución inmediata a los problemas en el servicio de autobús urbano ante los "tambores" de huelga que resuenan por la "ineficacia y mala gestión" de la alcaldesa y que "pueden perjudicar de nuevo" a los zaragozanos.

"Hace dos años con Natalia Chueca de responsable de Movilidad en este Ayuntamiento, siendo alcalde Azcón, se produjo la huelga de autobuses más larga de la historia de Zaragoza. No queremos que Natalia Chueca vuelva a provocar otra huelga de estas características", ha señalado el concejal socialista.

En rueda de prensa, Giral ha mostrado su preocupación por la situación con los autobuses urbanos "provocada por Chueca a día de hoy cuando los ciudadanos vuelven a sus trabajos, la universidad comienza sus clases y los colegios e institutos retoman su actividad la semana próxima".

El edil socialista ha recordado que Zaragoza lleva dos años sin un nuevo contrato de autobuses por "decisión" de Chueca, lo que "ha impedido" que los zaragozanos "dispongan de un nuevo servicio de autobuses con una reordenación de sus líneas y frecuencias, funcionen mejor los fines de semana y haya mejores frecuencias en verano". "En definitiva, que este servicio esté mejor adaptado a la realidad de Zaragoza después de tantos años sin renovarlo", ha resumido.

DESDE HACE 12 AÑOS

Ha incidido en que el actual contrato de autobús urbano se remonta al 2013 y su vigencia finalizaba en 2023. "Es decir, Zaragoza tiene un servicio de autobuses establecida hace 12 años", ha señalado. "No solo los vecinos están siendo perjudicados por no renovar el contrato de autobuses. Natalia Chueca está incumpliendo desde el pasado mes de marzo la sentencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Aragón de sacar un nuevo contrato de autobuses. Lleva seis meses medio año en una situación de ilegalidad", ha añadido.

Este inicio de septiembre, Zaragoza sigue sin tener licitado un nuevo contrato de autobuses, "desobedeciendo a la justicia y perjudicando a los vecinos de la ciudad", ha observado.

"Durante este tiempo ha distraído a la opinión pública anunciando cuestiones de este contrato y las novedades del mismo. Anunció la novedad de un servicio de bus medicalizado y recorridos de las líneas de autobús. Y lo hizo otra vez en el pasado Debate sobre el estado de la Ciudad en julio", ha afirmado.

Para Giral, Chueca ha ido poniendo "todo tipo de excusas" para intentar "justificar este incumplimiento". "Primero, había dificultades jurídicas, después, los servicios económicos e Intervención tenían que estudiarlo y ahora, lo que es más grave, se escuda en los problemas laborales existentes entre la plantilla de trabajadores y la empresa Avanza, donde se está anunciando una huelga y paros en las próximas fechas", ha detallado.