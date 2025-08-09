El PSOE Huesca acusa a la alcaldesa de retrasar el pregón de fiestas para que se escuchen gritos contra Pedro Sánchez

Centenares de personas durante el lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 2025, a 9 de agosto de 2025, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

La PSOE de Huesca ha acusado a la alcaldesa de la capital altoaragonesa, Lorena Orduna, de "sectarismo" por retrasar el pregón de inicio de las Fiestas de San Lorenzo en un momento en el que algunos de los asistentes al acto proferían gritos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"En el día grande de Huesca, la alcaldesa retrasa el pregón porque algunos gritan contra Pedro Sánchez. Lo que le falta a Lorena Orduna es educación. Este es un ejemplo más; ya nos tiene acostumbrados. Le falta saber estar y le sobra sectarismo. #DesprecioInstitucional", han publicado los socialistas oscenses en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--.

La cuenta del PSOE Huesca adjunta un vídeo del momento del inicio oficial de las fiestas, en el que está hablando la concejala de Fiestas, Nuria Mur, mientras parte del público en la plaza grita "Pedro Sánchez, hijo de p...".

En ese momento, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, le dice "déjales, déjales, que están contra Pedro Sánchez" y la alcaldesa, Lorena Orduna, añade: "Espera, espera".

También en la misma red social, el PSOE Aragón ha calificado estas imágenes como "otro ejemplo del PP de su uso de las instituciones para intereses personales y de falta de decoro político". "La verdad, no nos sorprende... Este es el estilo chusco al que nos tiene acostumbrados el PP en todo Aragón", han apostillado.

Por su parte, el secretario general de los socialistas altoaragoneses, Fernando Sabés, ha manifestado que "lo que le falta a la alcaldesa de Huesca es saber estar", "educación" y "ser la alcaldesa de todos". "Le falta lealtad y más alegría, pero sobre todo menos sectarismo", ha lamentado.

"Es un día de celebrar, de sumar", ha expresado el portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE, Jesús Morales, quien ha apuntado que, si en el pregón de su pueblo --Quinto (Zaragoza)--, alguien hubiera querido "reventar" un acto popular increpando a Sánchez o a Azcón, "hubiera actuado rápido para pararlo".