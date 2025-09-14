El PSOE Huesca critica la "nefasta gestión" de Orduna por el año y medio que la biblioteca Ramón J. Sender lleva cerrada

Archivo - Pasilo del centro cívico donde se han ubicado parte de los recursos bibliográficos de la Biblioteca Ramón J. Sender de Huesca. - PSOE HUESCA - Archivo

La concejala socialista Rosa Gerbás considera "un insulto a la inteligencia" que la alcaldesa trate de culpar al Gobierno de España

HUESCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca considera que la reapertura de la biblioteca municipal Ramón J. Sender "debería ser un asunto prioritario no solo para el equipo de gobierno, sino para la ciudad en su conjunto tras casi año y medio cerrada" y recuerda que un acuerdo plenario impulsado por el PSOE obligaba al consistorio a realizar los trabajos necesarios para abrir sus puertas coincidiendo con el inicio del curso escolar.

"Dadas las fechas en las que estamos, nos encontramos ante un nuevo incumplimiento de la alcaldesa", señala la concejal socialista Rosa Gerbás, quien considera que "hacer oposición a Pedro Sánchez culpándole del cierre prolongado de una biblioteca municipal lo dice todo del gobierno de la señora Orduna y del Partido Popular. La alcaldesa tiene que dejar de buscar culpables a su nefasta gestión, está en sus manos resolver este problema pero no parece que tenga muchas ganas", ha lamentado.

Los socialistas recuerdan que el consistorio oscense "tiene en su presupuesto recursos propios más que suficientes para acometer las reparaciones necesarias. No estamos hablando de un obra millonaria, sino de una reparación de poco más de 200.000 euros. No es cuestión de dinero, sino de voluntad política y de prioridades".

"Es cuestión de revisar partida por partida y ver de dónde se puede sacar el dinero", continúa Gerbás, "a fecha de hoy, existen partidas en el presupuesto de inversiones que todavía no se han ejecutado y que a estas alturas del año difícilmente se gastaran" y añade que "de nada sirve tener mucho presupuesto para luego no ejecutarlo y acabar el año con 10 millones sobrantes".

Por ello, el grupo municipal socialista ya ha solicitado un estado de ejecución del presupuesto "para hacer nosotros esa revisión y decirle a la señora Orduna de dónde puede sacar el dinero. Es un trabajo que debería hacer el equipo de gobierno, pero está visto que la alcaldesa no tiene mucho interés en ello".

Entre las posibles partidas de las que sacar una parte para las obras necesarias para la reapertura de la biblioteca Ramón J. Sender, Rosa Gerbás pone como ejemplo "los 40.000 euros presupuestados para la compra de un coche nuevo para la alcaldesa, los más de 3 millones reservados para el Centro de Emergencias cuyas obras están paralizadas, o los 150.000 euros para la escalera de la Muralla que todavía no se iniciado".

Resolver este asunto, apunta, "es cuestión de prioridad, y la señora Orduna tiene las suyas: un coche nuevo, el solar de Zarandia o el gasto en publicidad, que se ha disparado este mandato. Si lo que quiere la alcaldesa es hacer oposición al Gobierno Central y a Pedro Sanchez, lo que debería hacer es marchar a Madrid y, si no, que se preocupe de buscar soluciones a los problemas de la ciudad de la que es alcaldesa", ha planteado para finalizar.