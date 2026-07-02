El PSOE lamenta que Chueca inaugure "por sorpresa" el CMSS de La Almozara y "desprecie a los vecinos"

Equipamiento municipal que alberga el Centro Municipal de Servicios Sociales (CMSS) de La Almozara, además de centro cívico, ludoteca y centro para personas mayores, entre otros servicios - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha lamentado que, una vez más, la alcaldesa, Natalia Chueca, "desprecia a los vecinos", en esta ocasión a los del distrito de La Almozara, al inaugurar "por sorpresa" a primera hora de este jueves el nuevo Centro Municipal de Servicios Sociales (CMSS) de La Almozara.

Guillermo Ortiz ha recordado que ha sido el pasado lunes cuando la alcaldesa convocó a los medios de comunicación para que asistieran al acto de inauguración, pero cuando "fue conocedora de que la Asociación de Vecinos Almozara había convocado una concentración pacífica a esa misma hora para exigir que les escuche sus reivindicaciones, Chueca desconvocó la inauguración a las 22.00 horas de ese mismo día, alegando motivos de agenda, cuando en realidad fue un acto de cobardía pero, sobre todo, de desprecio absoluto hacia el barrio".

Según ha explicado el concejal socialista y presidente de la Junta de La Almozara, Guillermo Ortiz, en esa concentración vecinal se le quería decir a la alcaldesa que "escuche a los vecinos, que atienda las reivindicaciones y que no nos de la espalda".

Al acudir "por sorpresa" esta mañana, la alcaldesa "no solo no nos ha escuchado porque ha boicoteado la presencia de los vecinos, sino que, por su soberbia, ha vuelto a convertir un acto que debería ser de alegría en un momento de desprecio absoluto hacia el barrio", ha incidido el concejal del PSOE.

Guillermo Ortiz ha recordado que la reforma de este equipamiento municipal, "muy reivindicado por el distrito", "debería haber sido terminada en 2023", y que desde el PSOE se ha pedido en retiradas ocasiones que se agilizara su apertura y que los vecinos decidieran los usos, "una reivindicación también ignorada", ha afeado a la alcaldesa.

"Cuando hoy, por fin, se ha inaugurado, Natalia Chueca ha evitado que los vecinos de La Almozara estuvieran presentes en el acto, algo que es lamentable y un desprecio absoluto hacia el tejido vecinal y asociativo", ha recalcado.