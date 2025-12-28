El PSOE lamenta la falta de apoyo institucional a la Asociación Can de Chira, única raza canina altoaragonesa

Reunión de diputados socialistas de la DPH y de las Cortes con representantes de la Asociación Can de Chira. - PSOE ALTO ARAGÓN

HUESCA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE del Alto Aragón ha criticado la falta de apoyo tanto de la Diputación Provincial de Huesca como del Gobierno de Aragón a la Asociación Can de Chira, única raza canina altoaragonesa. Miembros del grupo socialista en la DPH y del PSOE en las Cortes de Aragón han mantenido un encuentro con este colectivo dedicado a la conservación, difusión y divulgación de esta raza autóctona de perro pastor del Alto Aragón.

El portavoz socialista en la institución provincial, Antonio Biescas, explicó la propuesta que se hizo para que la DPH introdujera en sus presupuestos de 2026 una subvención para esta entidad, "lamentablemente, no la tuvieron en cuenta. Es muy triste ver cómo los intereses del equipo de gobierno están en las antípodas de los intereses de nuestro territorio: tenemos una raza canina única en esta provincia y la principal institución del Alto Aragón ni les recibe ni les apoya".

Y es que, durante la reunión, los representantes de la asociación mostraron su contrariedad por la falta de respuesta del presidente de la DPH, Isaac Claver, a las peticiones de reunión que le han hecho llegar en estos dos años y medio de mandato.

"Tampoco el Gobierno de Aragón ha hecho prácticamente ningún esfuerzo para apoyarlos en el arduo trabajo que tienen que llevar a cabo para reconocer una raza que es patrimonio altoaragonés", incidía el diputado socialista Marcel Iglesias, quien recordaba que en febrero de 2023 "todos los grupos pedimos al Ejecutivo autonómico iniciar los trámites para que esta raza fuera oficial".

"Dos años después, y con el presidente Azcón al mando, recuerda Iglesias, lo único que han obtenido ha sido la concesión de 'grupo operativo', con una serie de exigencias muy difíciles de asumir por los escasos 80 socios que forman esta asociación. Hay una evidente falta de apoyo de las instituciones aragonesas a una raza tan emblemática", critica.

Tanto Biescas como Iglesias reconocían el trabajo que han hecho hasta ahora desde esta asociación, que participa en ferias caninas y ganaderas tanto del Alto Aragón como de otros municipios de la comunidad para dar a conocer la raza, y que trabaja en la actualidad en introducir ejemplares de Can de Chira en las unidades caninas de la Guardia Civil, en la policía local de Huesca y en los Agentes forestales de Madrid además de estar en conversaciones con la Diputación Provincial de Teruel para tener un centro de cría en esta provincia e introducir la raza en concursos de pastoreo.