El PSOE lamenta que el Gobierno Azcón introduzca un copago en las aulas de madrugadores

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha lamentado este martes que el Gobierno de Azcón haya decidido introducir el copago en las aulas de madrugadores "en el año con el mayor presupuesto de la historia, los mayores ingresos y la mayor recaudación".

"No solo no ayuda a las familias aragonesas, sino que las penaliza y ha decidido introducir un nuevo copago en el servicio de madrugadores que afecta más al mundo rural", ha remarcado Rodrigo en rueda de prensa.

La diputada del PSOE ha indicado que, gracias a Azcón y al Gobierno del PP, "todas las familias aragonesas que hasta hoy utilizaban gratuitamente el servicio de madrugadores, en los colegios, desde este curso, van a tener que pagar por usarlo, algo inédito en la actual situación económica".

"La política de conciliación es competencia del Gobierno de Aragón y queremos preguntarle por qué deja tiradas a familias en el mundo rural", ha señalado.

De este modo, ha calificado de "irresponsable" la actitud del presidente autonómico, al que ha reprochado que su "falta de sensibilidad" con la educación pública "va a hacer que las familias aragonesas vayan a añadir un gasto más al inicio de curso y en el mundo rural van a tener que pagar más al contar con menos usuarios".

La portavoz socialista en la Comisión de Educación ha remarcado que se debe recordar que este servicio garantiza la conciliación familiar; los padres y las madres que diariamente acudían a dejar a sus hijos a las aulas de madrugadores, antes de ir a trabajar y, desde esta semana, van a tener que hacer frente a un copago por utilizar este servicio porque el Gobierno de Aragón "no solo se ha negado a aportar la parte correspondiente a la comunidad autónoma, sino que han recortado el servicio a pesar de tener el dinero del Gobierno central".

La parlamentaria se ha preguntado qué ha hecho Azcón con el dinero que iba dedicado a estas aulas y a qué lo va a dedicar porque "más de 4.000 familias van a tener que pagar un copago por un servicio que hasta hoy era gratuito, de mañana y de tardes". "Todo ello teniendo en cuenta que la comunidad tiene récord de ingresos", ha añadido.

Por todo ello, María Rodrigo ha anunciado que va a preguntar a la consejera de Educación por qué el gobierno de Aragón "ha dejado tiradas a las familias, especialmente en el mundo rural" o por qué los colegios más pequeños van a pagar más por este servicio, además de "dónde ha ido el dinero que tendría que haber dedicado a estas aulas".