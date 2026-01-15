El PSOE lleva a la Junta Electoral el anuncio de la ampliación del nuevo centro de salud de Caspe

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los representantes legales del PSOE ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral en la que piden sancionar al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, por anunciar a los medios de comunicación la ampliación del nuevo centro de salud en Caspe (Zaragoza) el pasado martes y dar detalles de los mismos a varios medios, con fotografías del acto. Esta detallada información se ha colgado en la página oficial del Ayuntamiento de Caspe con declaraciones a varios medios de comunicación.

En la información trasladada por el Departamento de Sanidad a los medios de comunicación se explicita "la previsión del Gobierno de Aragón de incluir una partida inicial de 2 millones de euros en los presupuestos autonómicos de 2026, con el objetivo de dar comienzo el proceso de ejecución", han señalado desde el PSOE.

"Curiosamente, el proyecto de ampliación que trasladó el consejero José Luis Bancalero el martes 14 de enero en Caspe es el mismo, con la misma infografía y los mismos recursos, que presentó la anterior consejera Sira Repolles el 20 de marzo de 2023. En tres años no han hecho nada y ahora venden el mismo proyecto que estaba ya hecho en 2023", han indicado.

Durante la visita del consejero a Caspe, ha trasladado a los medios de comunicación el contenido de la reunión y las características específicas del anuncio y comunicadas por José Luis Bancalero, al mismo tiempo toda la información se colgó en la web oficial del Ayuntamiento de Caspe: "La reforma contempla un aumento de superficie desde los actuales 1593 metros cuadrados hasta los 2.131 metros, 538 metros cuadrados más, esto es un 33% más". "El nuevo centro permitirá una mejora sustancial de la distribución de las consultas", han añadido los socialistas.

Por estas razones, el PSOE entiende que el consejero de Sanidad es "reincidente", ya que la Junta Electoral suspendió la presentación del nuevo centro de salud de Arcosur, y a pesar de ello el consejero siguió con el acto, también suspendió la inauguración de los nuevos servicios del hospital de Alcañiz.

Por todo ello, el PSOE solicita "la sanción económica que corresponda". Al mismo tiempo ha advertido el PSOE de "la reiterada desobediencia a la autoridad electoral de acciones de similar sesgo anuladas o suspendidas al consejero de Sanidad".