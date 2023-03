El PSOE parte con "fortaleza" en las municipales y autonómicas para repetir donde gobierna y ampliar presencia

La lista a las Cortes por Zaragoza incorpora como novedades en los puestos tres y cuarto a Daniel Alastuey y Carmen Dueso



ZARAGOZA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha manifestado que este partido se enfrenta a las elecciones municipales y autónomas del 28 de mayo desde una situación "de fortaleza" después de haber "hecho bien las cosas" donde gobierna y ha confiado en repetir en esas instituciones y lograr estar al frente de otras, como los Ayuntamientos de la capital aragonesa, de Calatayud, Tarazona o Cuarte.

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión del comité provincial, donde se ha aprobado por unanimidad la lista de candidatos a la circunscripción de la provincia de Zaragoza para las Cortes de Aragón y la del Ayuntamiento de Zaragoza, que este sábado se remitirán al Comité Regional para su validación. Por último, serán remitidas al PSOE Federal.

Sánchez Quero ha comunicado que poseen 135 alcaldes y más de 700 concejales y respecto a las candidaturas electorales ya cuentan con 253 candidaturas en la provincia, es decir, entre el 85 y 87 por ciento del total "y la idea es que antes de que se convoque las elecciones, a principios de abril, tengamos el cien por cien".

Ha enfatizado que el PSOE dispone "de hombres y mujeres que vienen aportar, tienen experiencia y estamos confiados en que vamos a ganar las elecciones sin ningún problema porque estamos trabajando mucho para ello".

"Por tanto, ha continuado, nosotros no tenemos ningún problema, como tiene el Partido Popular, que parece ser que está intentando pescar en otros partidos con gente que mira más el interés particular que el general".

Sobre las listas, ha especificado que se han elaborado "estrictamente" de acuerdo a sus estatutos de manera que una vez que Javier Lambán y Lola Ranera fueron elegidos en primarias para encabezar la de las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, respectivamente, el resto de candidatos se han ordenado "según los resultados de los afiliados, que han votado en las distintas asambleas, tanto de la provincia, como en Zaragoza ciudad".

"No como en el PP donde, desafortunadamente, eligen a sus candidatos y candidatas a dedo desde un sillón de Madrid y por tanto obedecen a los intereses de los que los ponen y poco se acuerdan de los ayuntamientos y la comunidad autónoma", ha esgrimido. 1.17

LISTA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE ZARAGOZA

La lista de la circunscripción de Zaragoza presenta tiene como número dos a Marta Gastón, que repite puesto, y número tres al actual secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, que ahora no era diputado, pero sí lo fue en una legislatura anterior.

Estos dos puestos han sido elegidos directamente por Lambán ya que los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Aragón y a la Alcaldía de Zaragoza "tienen derecho de poner a dos personas que no se someten a la votación de los afiliados, pero no porque lo decida los candidatos, sino porque es lo decidimos todos nosotros ya que entendemos que cuando uno se presenta en primarias quiere tener un equipo de Gobierno y tiene un proyecto para el que ha de buscar a personas que entienda que le puedan ayudar para sacarlo adelante".

Este es al caso de Marta Gastón, actual consejera de Economía, donde "ha hecho un buen", y de Daniel Alastuey "que ha decidido dar el paso a la política, aunque ya estuvo cuatro años de diputado en las Cortes de Aragón", ha recordado Sánchez Quero.

Carmen Dueso es una de las novedades de los primeros puestos, al figurar como la número cuatro. El presidente del PSOE Zaragoza ha precisado que ha obtenido "muchos apoyos" y por eso figura en ese puesto. El número cinco es Darío Villagrasa, el seis Pilimar Zamora, el siete Carlos Pérez Anadón, el ocho Leticia Soria, el nueve Sergio Ortiz y el diez Beatriz Sánchez.

Además, ha detallado que cierra la lista Javier Sada, ya que si bien ha sido el afiliado más votado de todas las asambleas celebradas, "él ha preferido pasará a la política no activa, estar en un segundo plano", ha contado Sánchez Quero.

De él, ha dicho que es "un gran candidato, una gran persona y un gran parlamentario en las Cortes de Aragón" y en este tiempo en la presidencia de esta institución "ha hecho buen trabajo".

LISTA AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La lista al Ayuntamiento de Zaragoza tiene como puestos elegidos por Lola Ranera a Paco Galán, responsable de Servicios Sociales y "muy conocedor" de este ámbito, que va como número dos de la lista, y la presidenta de Interpeñas, Eva María Cerdán, que es la número cinco. El número tres es Ros Cihuelo y el cuarto Horacio Royo.

El número seis es Alfonso Gómez, el siete Marta Aparicio, el ocho, José María Giral, el nueve Ana Carmen Becerril y el diez Guillermo Ortiz.

Además, la cierra Juan Alberto Belloch, "el mejor alcalde que ha tenido Zaragoza, que ha modernizado esta ciudad, que la ha puesto a nivel internacional y es bueno que esté cerrando la candidatura", ha opinado el secretario general del PSOE en la provincia.

Preguntado por los medios de comunicación, ha confirmado que José María Giral, asesor del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, va en lista municipal puesto pertenece a la asamblea de la agrupación de Delicias, cuyo secretario general y comité "lo propusieron como cualquier otro afiliado".

LE GUSTARÍA REPETIR AL FRENTE DE LA DPZ

Sánchez Quero ha confirmado que le gustaría repetir como presidente de la Diputación de Zaragoza, si bien para eso tiene que ser sus compañeros quienes así lo decidan. Según ha relatado, "estoy muy a gusto en Diputación, estamos trabajando por la provincia y los alcaldes también están contentos".

No obstante, que ocupe ese puesto lo deberá acordar el Grupo Provincial y, una vez eso ocurra, se convocará el comité provincial y mediante votación secreta deberán elegirlo. "Siempre estoy con ganas, cualquier socialista está con ganas de contribuir al bienestar de sus ciudadanos", ha constatado.

IGNACIO MAGAÑA

El secretario general del PSOE Zaragoza ha comunicado su intención de pedir al concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Ignacio Magaña, su acta de concejal, después de que fuera detenido este fin de semana por conducir sin puestos.

Ha recordado que inmediatamente se le suspendió de militancia de forma temporal y se le ha abierto un expediente disciplinario. Ha añadido, asimismo, se que abierto un expediente informativo porque "todo el mundo tenemos derecho a la defensa mientras no se demuestre lo contrario" y "le hemos dado esa oportunidad" de que declare y, a partir de ahí, "actuaremos en consecuencia".

Ha apuntado que no está en la listas puesto que comportamientos como estos no se pueden consentir, "no sería lo lógico" y los cargos públicos "tenemos que dar ejemplo".

ALCALDE DE EL FRAGO

Sánchez Quero se ha pronunciado sobre la decisión del alcalde de El Frago, José Ramón Reyes Luna, de cese de militancia del PSOE "ha perdido su esencia" y "ya no representa los valores y principios que en su día defendió", señalando que de obrero ya no tiene nada de obrero", "no defiende al ciudadano y se posiciona al lado del capital".

Al respecto, ha comentado: "No he tenido la ocasión de hablar con él", pero "nunca viene bien que un compañero que ha trabajado por el Partido Socialista y ha defendido las siglas y las tesis del PSOE se aparte o renuncie" y ha lamentado que esgrima que el suyo ya no es un partido obrero. "El Partido Socialista sigue siendo Socialista, Obrero, Español y así seguirá mientras no se quite la 'o' de obrero".