EL PSOE pide a Azcón "que deje de recortar" en la sanidad pública y rectifique "la pérdida constante de calidad"

El portavoz del PSOE en materia sanitaria en las Cortes, Iván Carpi, este lunes en la sala de prensa de la Cámara autonómica. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Iván Carpi, ha pedido al Gobierno de Aragón "que deje de recortar, rectifique y modifique su política con la sanidad pública porque en dos años todo ha ido a peor".

"Nunca se ha atendido en Zaragoza en menos centros y durante menos horas", ha reprochado el socialista, que ha puesto como ejemplo el cierre del centro de salud de Valdespartera los sábados. "Y varios centros de Zaragoza han disminuido su horario de tardes durante estos meses", ha añadido. Unos recortes, que ha lamentado, "van a continuar".

"Hoy el señor Azcón ha anunciado un presupuesto de 9.000 millones de presupuesto para Aragón y un incremento para las partidas de servicios públicos, pero la realidad es que la sanidad aragonesa va perdiendo calidad a pasos agigantados, va camino de su privatización paulatina y se deben corregir las esperas de un mes para ser atendido por el médico de cabecera o más de dos años para ser atendido por un especialista".

Un panorama con el que el portavoz socialista en materia sanitaria cree que el PP "consigue lo que han venido a buscar: debilitar la sanidad pública", añade.

Carpi ha indicado que este verano ha habido problemas puntuales y ha citado que los puntos de atención sanitaria se van cerrando poco a poco, tal como va a ocurrir con Valdesapartera, que desde esta semana dejará de dar servicio los sábados por la mañana, o los problemas de transporte sanitario en Teruel.

"El Gobierno de Aragón debería escuchar a los trabajadores que se manifiestan en las puertas del Hospital de Teruel cada semana o que se quejan de trabajar a 47 grados en la lavandería del Servet", ha recomendado.

Con todo, Carpi ha indicado que hay un problema grave por no lograr especialistas en los hospitales de fuera de Zaragoza: "Lo están aprovechando para privatizarlos, además ha recortes de horarios en centros de salud y consultorios, amortización de plazas, escasa ejecución de nuevas infraestructuras sanitarias, demora en la puesta en marcha de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz y, lo más preocupante, la constatación por la Justicia de Aragón de los problemas que existen en los retrasos para ser atendidos por el médico de cabecera o las nulas mejoras en las listas de espera para ser atendido por un especialista en el Hospital de Barbastro", ha enumerado.

El portavoz socialista ha pedido, además, al Gobierno de Aragón que corrija aquellos retrasos en centros de salud que llegan a un mes para ser atendido por el médico de cabecera, "ya que saben perfectamente los centros en los que la demora supera los diez días y deben corregirlo. Al igual que debe rectificar y contar con especialistas en los hospitales de fuera de Zaragoza", ha sostenido.

Por todo ello, Carpi ha indicado que en el primer Pleno de las Cortes de mitad del mes de septiembre el Gobierno de Aragón deberá responder a todas las cuestiones.