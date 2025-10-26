El PSOE pide explicaciones a Azcón ante las dudas que le genera la operación urbanística de Harineras en Huesca

HUESCA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en las Cortes de Aragón ha registrado dos solicitudes de comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Coehsión Social, Octavio López, ante las sospechas de irregularidad que le suscita la licitación llevada a cabo por el Ejecutivo para la construcción de vivienda en unos terrenos en Harineras, en Huesca.

El PSOE considera necesario que ambos aclaren la gestión de suelo público para la construcción de viviendas y, más en concreto, si un solar cedido para vivienda protegida por el Ayuntamiento de Huesca en esta zona de la capital altoaragonesa no va a ser destinado a tal fin, "sino a la construcción de viviendas que permitirían el lucro del empresario que resulte adjudicatario".

La polémica surgió esta semana en el pleno del Ayuntamiento de la capital oscense, cuando los votos de PP y del concejal no adscrito sacaron adelante una propuesta de urgencia para llevar a cabo lo que definieron como una "corrección semántica" en un texto aprobado el año pasado para la cesión al Gobierno de Aragón de unos terrenos en esa zona de la ciudad para la construcción de vivienda de protección oficial. De esa manera el literal "vivienda protegida" pasó a ser "viviendas sujetas a algún régimen de protección pública".

La diputada socialista en las Cortes de Aragón Lorena Canales considera que "ante el grave problema que hay en la Comunidad en materia de vivienda y, más en concreto, en la ciudad de Huesca, el Ejecutivo autonómico no puede jugar a la especulación urbanística".

Y explica que "con la corrección de errores del acuerdo de cesión que aprobó este viernes el Ayuntamiento de Huesca, con la oposición del PSOE, las viviendas no tendrán un precio de 7 euros el metro cuadrado como marca la normativa, sino que podrían superar los 11 euros el metro cuadrado".

Haciendo un paralelismo, el grupo socialista en las Cortes de Aragón explica que una vivienda protegida de 70 metros de las que aún no se han adjudicado en La Merced --también en Huesca--, de 2 habitaciones, salón y cocina tendría un precio de 452 euros al mes y, con la licitación que ya ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón en Harineras, un piso de las mismas características tendrá una renta mensual de 800 euros, casi el doble.

"No vamos a aceptar que el Señor Azcón especule con el Patrimonio Municipal que es de todos los oscenses. Son terrenos del Ayuntamiento de Huesca y su destino debe servir para el interés general no para que se haga negocio con ellos", asevera Canales.

Y recuerda que la cesión del citado solar fue aceptada en 2024 por el Gobierno de Aragón mediante decreto que reiteraba expresamente el destino a vivienda protegida y la condición de reversión si se incumplía el uso.

"Algo que ya está ocurriendo, pues en junio de este año, el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial aprobó una orden para sacar a concurso público la explotación del solar, dándole una nueva orientación, permitiendo, literalmente obtener rentabilidad económica mediante la explotación de las viviendas a la empresa adjudicataria".