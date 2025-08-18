El PSOE pide al Gobierno de Aragón firmar un convenio con El Cuervo para conservar el sendero de Los Estrechos del Ebrón

El alcalde de El Cuervo, David Álvaro, y el diputado del PSOE por Teruel Ángel Peralta, piden recursos para mantener el sendero de Los Estrechos del Ebrón - PSOE

TERUEL 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón ha registrado una proposición no de ley con la que solicita al Gobierno autonómico "negociar y suscribir un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de El Cuervo que tenga por objeto la promoción, conservación y sostenibilidad del sendero de los Estrechos del Ebrón".

Así, hacen referencia a la "creciente popularidad" de este paraje, que cada vez atrae a más personas y obliga al consistorio a dedicar más recursos, por lo que resulta "necesario" el "coordinar esfuerzos en materia de promoción turística sostenible, mantenimiento de infraestructuras, protección al medio ambiente o mejora de la sostenibilidad".

La propuesta contempla también las líneas de actuación que debería incluir como mínimo ese convenio de colaboración, que pasarían por el mantenimiento y mejora de las infraestructura del sendero, la implementación de campañas de promoción turística o la adopción de medidas de protección ambiental como la regulación de flujos turísticos y la educación ambiental.

Además pide la consignación de una partida presupuestaria específica en los presupuestos de la Comunidad Autónoma y la creación de una comisión de seguimiento y evaluación entre Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento.

El diputado Ángel Peralta, que defenderá esta iniciativa en cuanto comience el período de sesiones, ha visitado El Cuervo junto a su alcalde, David Álvaro, que le ha trasladado la importancia que tendría el contar con apoyo estable del Gobierno de Aragón para la gestión turística en un municipio que en la actualidad cuenta con 98 habitantes y debe hacer frente a la llegada de más de 50.000 personas durante todo el año.

IMPULSO TURÍSTICO

"En realidad, es una iniciativa de apoyo a los pequeños municipios de Teruel, como venimos haciendo desde el inicio de legislatura", ha dicho Peralta señalando la "peculiaridad" que supone contar con los estrechos del Ebrón, incluido entre los 10 senderos más bonitos de España.

"Lo que queremos impulsar es el desarrollo turístico de esta localidad, ayudando al Ayuntamiento frente al incremento de visitantes, que pueden seguir creciendo en los próximos años. Por ello reclamamos al Gobierno de Aragón la firma de este convenio".

El alcalde de El Cuervo, David Álvaro, ha definido como "problemática" la falta de medios para atender a los turistas durante todo el año. "Nos vemos en una situación muy complicada porque no tenemos recursos para afrontar todo lo que nos está viniendo", ha dicho pidiendo apoyo "dentro de lo que puedan" para el mantenimiento del sendero y para la puesta en marcha de un nuevo edificio de acogida.

"Nuestro principal objetivo es restaurar este antiguo molino para dedicarlo a Oficina de turismo, centro social, y un pequeño museo sobre los estrechos del Ebrón. Un equipamiento que sea para todos, un punto de encuentro entre la gente del pueblo y los turistas", ha dicho Álvaro definiéndolo como "proyecto estrella" con un destacado "valor sentimental" para los vecinos de la localidad y "fundamental" para el desarrollo del sur de la provincia.

La iniciativa presentada por el grupo parlamentario socialista señala que el convenio solicitado "sentará las bases para una actuación conjunta, estable y duradera en favor del senderismo, el turismo rural y el cuidado del patrimonio natural de Aragón", con el objetivo último de preservar este recurso natural y convertirlo "en motor de desarrollo local, en línea con los objetivos de lucha contra la despoblación y dinamización del medio rural".