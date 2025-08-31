El PSOE pide al Gobierno de Aragón que regule el consumo de bebidas energéticas entre los menores de edad

La diputada del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón Alba Sánchez Miedes junto a su compañero Daniel Alastuey. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) ha pedido al Gobierno de Aragón que adopte medidas para regular el consumo de bebidas energéticas entre menores de edad y cumpla con la iniciativa aprobada en las Cortes de Aragón en 2023.

La diputada Alba Sánchez ha explicado que las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad en noviembre de 2023 una iniciativa del PSOE para implementar programas de educación entre los más jóvenes con el objetivo de reducir el consumo excesivo de bebidas energéticas y de adoptar medidas para su prohibición.

La parlamentaria ha recordado que comunidades como Asturias o Galicia ya han adoptado medidas y por ello ha señalado que preguntará en el próximo pleno al Gobierno de Aragón para saber cuándo prevé la regulación.

Alba Sánchez ha indicado que "han transcurrido ya dos años y pedimos al señor Azcón que pase de las palabras a los hechos porque es un tema de salud".

La parlamentaria ha advertido sobre el alarmante aumento en el consumo de este tipo de bebidas. Según datos del Ministerio de Sanidad, el consumo de estas bebidas ha crecido significativamente, especialmente entre adolescentes.

La encuesta del Ministerio de Sanidad muestra que el 39% de los adolescentes en Aragón las ha consumido en los últimos 30 días y un 16% las ha mezclado con alcohol.

Estas bebidas contienen altas cantidades de cafeína, azúcares y sustancias adictivas y estimulantes. "El consumo prolongado puede tener efectos negativos en la salud, como insomnio, ansiedad o enfermedades cardiovasculares", ha advertido.

Por ello, el grupo socialista ha propuesto medidas para regular el consumo entre menores, además de impulsar programas de educación y concienciación para informar a los jóvenes sobre los riesgos, así como divulgar la composición nutricional de estas bebidas.

"Tenemos que poner el foco en los grupos de mayor riesgo como son los niños y adolescentes, que son los que presentan las mayores tasas de consumo y también son los más vulnerables", ha explicado.