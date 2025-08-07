El PSOE pide un plan de choque contra la siniestralidad laboral y hacer un pacto social y político en Aragón

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, ha pedido este jueves al Gobierno de Aragón que ponga en marcha ya un nuevo plan de choque contra la siniestralidad laboral y trate de acordar un pacto global para luchar contra esta lacra. Zamora ha indicado que "es muy grave lo que está ocurriendo de siniestralidad y no podemos esperar al mes de septiembre porque ya llevamos 24 muertos este año".

En este sentido, ha informado que han solicitado la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, en las Cortes de Aragón para que explique la situación de la siniestralidad, el detalle las acciones que ha llevado a cabo en esta legislatura por la elevada siniestralidad laboral --que se ha multiplicado en estos dos años- -y traiga a las Cortes cuanto antes un nuevo plan de choque que incluya un pacto social y político para que "trabajemos todos de la mano". Ha remarcado que "registraremos una iniciativa, un PNL, para que agilice el nuevo plan de choque con más acciones"

Zamora ha señalado, en el transcurso de una rueda de prensa, que "se han encendido todas las alarmas y no se puede esperar porque incluso cuando hay menos actividad en las empresas, como ocurre en verano, están aumentando los accidentes". "Está muy bien que vengan empresas, pero el presidente Azcón se debe preocupar también por la calidad del empleo que se genera y por la salud laboral", ha considerado.

La parlamentaria socialista ha opinado que "lamentablemente lo hecho hasta ahora resulta insuficiente y entre todos debemos hacer lo necesario para frenar esta escalada de accidentes, por ello abogamos por un pacto global contra la siniestralidad laboral, en el que estén todos los actores".

Zamora ha argumentado que en 2024 "ya fue dramático por el fallecimiento de 34 personas, en la actualidad, a falta de cinco meses para finalizar el año ya llevamos 24 fallecidos y además en solo siete días se han producido siete fallecimientos".

Pilimar Zamora ha pedido también que se agilice la convocatoria del Consejo de Seguridad y Salud Laboral que está previsto para septiembre. El nuevo plan deberá reforzar las acciones dirigidas a incrementar la prevención en materia de seguridad laboral, potenciar campañas de concienciación, formación y aplicación rigurosa de la legislación, el cumplimiento riguroso de las medidas de seguridad porque salvan vidas, campañas de publicidad y potenciar las inspecciones en contratas y subcontratas.

Además, según el PSOE, debe incidir en fomentar la seguridad laboral en los sectores con más siniestralidad, esto es, servicios (38%), industria (26%), construcción (22%) y agrario (12,5).