El PSOE propone bonificar el transporte urbano afectado por las obras en las calles de Zaragoza

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ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento Zaragoza, Chema Giral, ha propuesto a la alcaldesa, Natalia chueca, un plan de mejora "urgente" en movilidad que debería contar con bonificaciones económicas a los usuarios de las líneas de autobús afectadas por las obras en las vías urbanas, con la finalidad de intentar paliar los "perjuicios" que sufren los vecinos.

Estas bonificaciones se aplicarían a través de distintas tarjetas de transporte como la tarjeta bus, la tarjeta LAZO y Tarjeta Ciudadana, entre otras.

Asimismo, este plan de mejora urgente de la movilidad tendría que establecer una campaña de información "mucho más intensa de lo que hay hasta ahora" para que los usuarios sepan qué líneas de autobús están afectadas, cuáles son sus recorridos y sus frecuencias.

También, con la llegada del verano y la consiguiente disminución de las frecuencias de los autobuses en estos meses, Giral ha sugerido que en las líneas desviadas no se produzcan dicha reducción de frecuencias, porque "entonces perjudicarán todavía más a los usuarios y se agravarían los problemas ya existentes de estas líneas", ha razonado.

Ha trasladado esta propuesta por la "caótica situación de la movilidad con atascos constantes y más de 17 líneas desviadas y otras 11 que se verán afectadas en el entorno de El Portillo desde el lunes por la mala planificación en la reforma de calles y avenidas que ha dejado para final de mandato".

En rueda de prensa, Giral ha otorgado un "rotundo suspenso" a Chueca en movilidad porque a esta situación de "atascos y caos circulatorio" se suma lo que Natalia Chueca lleva haciendo durante estos tres años en materia de transporte público, que es "absolutamente nada".

CONTRATO DE AUTOBÚS SIN ADJUDICAR

Al respecto, ha argumentado que la Chueca en la campaña de las elecciones municipales de 2023 prometió un nuevo contrato de autobús para mejorar y reorganizar las líneas existentes y sobre todo sus frecuencias, pero a menos de diez meses de la próxima convocatoria electoral "todavía no se ha adjudicado el nuevo contrato" que supone seguir sufriendo las "malas" frecuencias de los autobuses, en especial los fines de semana.

En cuanto al tranvía, que ha calificado como el "mejor transporte público" de Zaragoza al ser el único de alta capacidad y el mejor valorado por todos los ciudadanos, "tampoco ha hecho nada" sobre la ampliación de la línea norte sur. Ante el incremento poblacional en los distritos del sur, como Arcosur, Valdespartera y Rosales del Canal "no ha movido un solo papel técnico para empezar a realizar un proyecto de extensión de esa línea", ha criticado.

"Hasta el Gobierno de Aragón, de su colega Jorge Azcón, le ha ofrecido financiar dicha extensión y ella no ha hecho absolutamente nada", ha apostillado.

Sobre la segunda línea del tranvía, que reclama el PSOE desde hace tiempo, ha lamentado que Chueca "siempre" se ha manifestado con un "rotundo no a la posibilidad de esta segunda línea del tranvía, que a todas luces sería beneficioso para unir los barrios del este con los barrios del oeste".

En tono irónico ha comentado que Chueca "no ha sido siempre tan rotunda en el no a la línea 2 del tranvía", porque en la campaña electoral autonómica de febrero "tuvo un arranque de sensatez, un lapsus y dijo que se habría a valorar esa posibilidad", pero ese lapsus le duró lo mismo que la campaña electoral, porque "después se siguió negando".

A su parecer, lo que sí ha hecho Chueca en el tranvía es "inundar los vagones de publicidad de forma que no se ve absolutamente nada y se dificulta la accesibilidad a los vagones".

SUBIDA DEL PRECIO DEL BILLETE

A todas esta "mala gestión" se suma que Chueca es la "única alcaldesa de la historia de este ayuntamiento que todos y cada uno de los años ha subido el precio del transporte público del autobús y del tranvía".

Esta subida no solo atañe a los usuarios del transporte público, sino también a los ciudadanos que utilizan el vehículo privado y que "en horas punta tienen unos atascos tremendos, en especial en varias zonas de la ciudad", entre las que ha citado paseo de Echegaray y Caballero, la calle Asalto, paseo de la Constitución o la zona de El Portillo, la calle Anselmo Clavé, la avenida Valencia o la zona de Pedro Cerbuna.

Antes de concluir ha reiterado que los usuarios del transporte público son los "principales afectados", porque se están encontrando que han "empeorado" sus frecuencias de paso; los recorridos de estos autobús, al ser desviados, son mucho más largos; que no hay información suficiente para conocer estos desvíos; y también están obligados, en ocasiones, a realizar ahora transbordos que antes no tenían por qué realizar", ha detallado.