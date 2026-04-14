El PSOE propone a Chueca incentivos fiscales para trasladar oficinas a locales vacíos y liberar vivienda en Zaragoza

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo - PSOE

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha propuesto al Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, habilitar incentivos fiscales, dentro de las competencias municipales, que faciliten que las actividades profesionales en viviendas se trasladen a locales vacíos en planta calle, con el objetivo de liberar vivienda para uso residencial, siendo una alternativa real, viable y a corto plazo ante la "alarmante" falta de vivienda asequible en la ciudad.

Se estima que, en la actualidad, en Zaragoza hay entre 5.000 y 7.000 viviendas con uso profesional. "Si se consiguiera que solo uno de cada diez profesionales se trasladara a locales hoy por hoy vacíos, ya estaríamos liberando cientos de viviendas. Construir es necesario, pero cada vez es más caro y tarda años. Con esta propuesta se puede liberar vivienda en apenas unos meses", ha señalado Cihuelo.

En concreto, la propuesta del PSOE consiste, por un lado, en bonificaciones fiscales inteligentes --en el IBI, el ICIO y las tasas municipales-- y, por otro lado, con el apoyo del programa ALZA, convirtiendo un problema urbano en una oportunidad para todos: propietarios, profesionales y, sobre todo, para quienes hoy no pueden acceder a una vivienda.

Para que todo ello se lleve a cabo, es necesario iniciar de manera "inmediata" un censo del número de viviendas destinadas al uso de oficina profesional, tal y como ya se ha propuesto en ciudades como Gijón (Asturias).

Cihuelo pedirá comparecer este miércoles al consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ante la "alarmante" falta de vivienda asequible en Zaragoza. Así, ha recordado que "el Gobierno de Chueca reconoce el problema de la vivienda, pero sigue sin adoptar medidas estructurales y continúa permitiendo dinámicas que reducen las disponibilidades de acceso a un hogar y no solucionan el aumento disparatado de los precios".

Este sistema de incentivos, que no de imposiciones, que propone el PSOE, ha diferenciado Cihuelo, se enmarca en el interés general, que es el acceso a la vivienda, revitalización urbana y apoyo al pequeño profesional, e incluye bonificaciones de hasta el 95 por ciento en el ICIO para obras de adecuación de locales y viviendas; reducciones en el IBI para propietarios que destinen viviendas al alquiler asequible, a través del programa ALZA, incluyendo ayudas para su adecuación y garantías para los propietarios; la eliminación o reducción de tasas de licencias urbanísticas y de actividad; y aunque, de menor impacto, incentivos en el IAE.

ALIANZA

"Las compensaciones a medio plazo de todas estas medidas suponen para Zaragoza más actividad económica, más dinamismo urbano, mejora de barrios, menos degradación urbana al reducir los locales vacíos y más vivienda disponible, lo que tendrá impacto en los precios a la baja", ha estimado Cihuelo.

Esta propuesta del PSOE "no va a de enfrentar a unos ciudadanos con otros", ha puntualizado la concejal Cihuelo, sino que se busca "contar con todos porque todos podemos ser parte de la solución".

"Podemos liberar vivienda sin perjudicar a nadie, ayudando a los profesionales y a los propietarios, tanto de viviendas como de locales", ha considerado, al apuntar que "cada persiana que se levanta y cada vivienda que se libera es una oportunidad para Zaragoza".

La edil socialista ha recordado que, en la actualidad, Zaragoza vive una paradoja en la que hay "viviendas ocupadas como oficinas, y locales vacíos sin uso". La propuesta del PSOE es "incentivar, que no imponer, y facilitar que la actividad profesional baje a los locales, revitalizando los barrios y liberando vivienda.

El escenario que se vive en Zaragoza es, cada vez, "más preocupante" al argumentar que el alquiler ha subido cerca de un 9 por ciento en el último año y ya supera los 11,5 euros por metro cuadrado; la oferta ha caído un 14 por ciento, el mismo porcentaje que ha subido el precio de compra. Ello supone que cada vez hay menos vivienda y la que hay, es más cara e inaccesible; y a esto se añade que la guerra en Irán "complica todavía más" el acceso a la vivienda, ya que se estima que podría incrementarse el precio final hasta un 4 por ciento.

TODOS GANAN

Así y "ante la falta de propuestas reales, efectivas y a corto plazo del Gobierno de Chueca", los socialistas proponen una "gran alianza ciudadana" para resolver dos problemas a la vez, que son la falta de vivienda y calles apagadas.

Además, el PSOE hace una propuesta en la que, aseguran, "todos ganan". Por un lado, los profesionales, que pueden mejorar sus condiciones de trabajo y fiscalidad municipal; los propietarios, que ganan en seguridad; los barrios que recuperan vida; y los ciudadanos en general que podrán acceder a vivienda accesible.

Todo ello, actuando desde las competencias municipales como son el IBI, ICIO, tasas y programa ALZA. "Nadie pierde, ganan los barrios, ganan los profesionales y ganan los zaragozanos", ha sintetizado Cihuelo.