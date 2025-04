El PSOE rechaza "la falta de lealtad" de Susín por no comunicar al Gobierno de España el número de menores acogidos

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PSOE Pilimar Zamora ha rechazado este martes "la falta de lealtad y de transparencia, e irresponsabilidad" de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, por no comunicar al Gobierno de España el número de menores extranjeros no acompañados residentes en la Comunidad Autónoma. Le ha pedido que dé "un paso al lado".

En rueda de prensa, Zamora ha afirmado que "hoy es un día triste, incluso de vergüenza, para los aragoneses" porque ha concluido el plazo para comunicar el número de menores migrantes acogidos por la Administración aragonesa "para atender de forma urgente la distribución de los menores de Canarias" y Aragón es "la única Comunidad que no ha facilitado la información al Ministerio".

Ha apuntado que en 2018, con el Gobierno de Javier Lambán, se incrementó en Aragón un 355% el número de menores migrantes acogidos y la Comunidad Autónoma "fue leal" con el Gobierno de España, que entonces presidía Mariano Rajoy (PP), acogiendo a los menores "con dignidad".

El Gobierno de España "ha dado una respuesta estructural a la acogida obligatoria de los niños y adolescentes que llegan a nuestras costas" y "los datos que aportan las comunidades son esenciales para saber la situación real, las plazas operativas, cuál puede ser la ocupación de los recursos de acogida y el número actual de migrantes no acompañados", lo que después se analizará en la Conferencia Sectorial de Infancia para fijar los criterios a aplicar y que los menores puedan ser acogidos "con criterios homogéneos".

Pilimar Zamora ha preguntado "por qué esa opacidad, por qué somos la única comunidad que no ofrece estos datos, por qué cuando el Gobierno de España tiende la mano el Gobierno de Aragón mira a otro lado".

Ha reclamado al Ejecutivo regional que cumpla la Ley de la Infancia y el Convenio de Derechos del Niño, recalcando que "no hay menores de primera ni de segunda", sino que "lo son por la edad y no por el color de piel", tras lo que ha recordado que Aragón acogió a 500 niños ucranianos y los menores no acompañados "llegan huyendo de conflictos bélicos y de violaciones de los derechos humanos y se enfrentan a situaciones inimaginables".

PRESUPUESTOS

A su juicio, Susín "oculta y tergiversa", añadiendo que "ni tenemos una invasión ni se desborda la capacidad de protección de los menores", sino que los recursos actuales tienen capacidad de acogida, "aunque sea mínima" y, además, "estos menores no son un peligro para nuestra seguridad, como pretende VOX, sino que estudian, trabajan y se integran en la Comunidad con normalidad".

"El sistema de protección a la infancia no se tensiona por los menores, sino por la falta de recursos y de voluntad política", ha proclamado Zamora, para quien el presidente del Ejecutivo regional, Jorge Azcón, "utiliza la migración como comodín, le sirve para no enfadar a su socio de la ultraderecha y tener titulares que tapen su mala gestión de los servicios públicos".

Para la diputada del PSOE, el único objetivo del Gobierno de Aragón es "pactar su presupuesto con VOX", de forma que no comunicar los datos de los migrantes no acompañados es "una clara cesión a los postulados de VOX" con este fin.

"Nos preocupa que este Gobierno esté dispuesto a echarse en manos de VOX sacrificando la protección de menores para aprobar unos presupuestos que aún desconocemos", ha aseverado Zamora, añadiendo: "Para el PP, cuanto peor mejor; no le importan los menores, no le importa Canarias, no le importa España y lo único que le importa es pactar unos presupuestos xenófobos con VOX".