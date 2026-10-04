El PSOE reclama a Azcón que informe sobre los impuestos y los beneficios fiscales de los centros de datos en Aragón

El diputado socialista en las Cortes de Aragón, Jesús Morales - PSOE

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en las Cortes de Aragón, Jesús Morales, ha reclamado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que informe con transparencia sobre los impuestos que pagan las empresas que están implantando centros de datos en la comunidad autónoma, dónde los tributan y qué beneficios fiscales reciben por parte de las administraciones públicas.

Morales ha insistido, este domingo desde el municipio zaragozano de Pinseque, en la necesidad de poner en marcha la comisión de estudio solicitada el pasado viernes por el PSOE en las Cortes de Aragón para analizar el impacto real que está teniendo y tendrá la implantación de estas grandes infraestructuras en la comunidad autónoma.

El diputado socialista considera necesario que los aragoneses conozcan el retorno económico y fiscal de unas inversiones de miles de millones de euros, pero también cuántos empleos estables van a generar, cuáles serán sus necesidades energéticas, qué consumo de agua tendrán y qué consecuencias pueden tener para los municipios y para otros sectores productivos.

La petición de los socialistas se produce después de conocerse la situación de la tributación del Impuesto sobre Actividades Económicas de los centros de datos de Amazon en Aragón. Para Morales, las dudas generadas en torno a dónde se abonan estos impuestos demuestran la necesidad de que el Gobierno autonómico facilite toda la información sobre las condiciones fiscales y económicas de estos proyectos

"No es que estemos en contra de los centros de datos. Lo que estamos es a favor de la transparencia y la información", ha señalado Morales, quien ha recordado que estas infraestructuras son necesarias e importantes en el actual desarrollo tecnológico, pero ha advertido de que eso no significa que su implantación deba realizarse "de espaldas a la ciudadanía".

El PSOE considera que la comisión de estudio permitiría poner sobre la mesa toda la información disponible y escuchar a las instituciones, empresas, expertos, ayuntamientos y colectivos afectados por la implantación de estas infraestructuras.

TRANSPARENCIA

Morales ha incidido especialmente en la situación de los municipios en los que se proyectan centros de datos y ha reclamado que sus alcaldes y vecinos conozcan desde el primer momento las características de los proyectos y sus consecuencias. A su juicio, no es razonable que responsables municipales conozcan a través de los medios de comunicación inversiones que pueden condicionar el futuro de sus localidades durante décadas.

"Necesitamos información, necesitamos transparencia", ha insistido el diputado socialista, que considera que solo disponiendo de todos los datos los ciudadanos podrán valorar las ventajas y los costes que supone la llegada de estas inversiones.

A esta exigencia de transparencia, el PSOE suma la necesidad de reforzar los mecanismos de control frente a posibles puertas giratorias después del fichaje de la exdirectora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, Marta Ríos, por QTS Data Centers, compañía propiedad de Blackstone.

Morales considera que el Gobierno de Azcón debe ofrecer explicaciones sobre el paso al sector privado de quien tuvo responsabilidades directas en materia de inversiones estratégicas y garantizar que existen controles suficientes en este tipo de situaciones.

El diputado socialista ha señalado que el objetivo no es frenar la llegada de centros de datos a Aragón, sino conocer con claridad las condiciones en las que se implantan y garantizar que estas inversiones reviertan en el territorio.

El PSOE insiste por ello en que las Cortes de Aragón deben poder debatir sobre su impacto y disponer de toda la información relativa a su fiscalidad, los beneficios públicos que reciben, la creación de empleo y sus necesidades de energía y agua.

"Entendemos que son necesarios y que son importantes, sobre todo en este mundo tecnológico en el que vivimos", ha afirmado Morales, que ha reiterado que eso no puede justificar que decisiones de esta magnitud se adopten sin ofrecer toda la información a los aragoneses.