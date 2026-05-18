El PSOE reclama a Azcón la universalidad y gratuidad de la etapa 0-3 años y expresa su apoyo a la huelga de la educación

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Pastor, ha instado este lunes al Gobierno de Aragón a mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en las escuelas infantiles, ha reclamado a Azcón la universalidad y gratuidad de la etapa 0-3 años y ha pedido que esta etapa "se contemple con carácter educativo y no asistencial, que es lo que está haciendo el PP".

Así lo ha dicho el parlamentario en la rueda de prensa en la que ha presentado esta iniciativa política registrada en las Cortes de Aragón. "La etapa de los 0 a 3 años en el proceso madurativo de los niños y niñas resulta fundamental porque en estos primeros años se construyen los cimientos de lo que serán los adultos del futuro", ha añadido Pastor.

"El PP trata esta etapa como un recurso meramente asistencial, pone casas de infancia y aplica las ratios máximas", ha dicho. El PSOE pide al Gobierno aragonés que rebaje las ratios de las escuelas infantiles para cubrir las necesidades reales de una educación de calidad, adecuándolas progresivamente a las recomendaciones europeas.

Además, los socialistas piden que se dote a las y los educadores "de tiempo no lectivo en su jornada laboral que les permita preparar el proyecto curricular, su seguimiento y coordinación para garantizar la calidad educativa", atendiendo a las reivindicaciones del sector.

Asimismo, se pide al Gobierno de Aragón que "actualice los módulos económicos que aporta a los ayuntamientos para financiar las escuelas infantiles, de manera que se retribuya adecuadamente la carga de trabajo y responsabilidad de los educadores y se garantice una educación pública, universal y gratuita".

Apoyo a la huelga de la educación pública Jorge Pastor ha recordado que el PSOE se suma a la huelga de los días 19 y 20 de mayo y ha hecho un llamamiento a la participación en la manifestación del miércoles por la tarde "para frenar la política educativa privatizadora del PP".