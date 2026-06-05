El PSOE reivindica el Orgullo LGTBI como defensa de igualdad, libertad y derechos ante "retrocesos" de la derecha

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado una declaración institucional para reivindicar el Orgullo LGTBI como defensa de la libertad, la igualdad y los derechos "frente a los retrocesos de la derecha y la ultraderecha".

Ranera ha reivindicado la necesidad de que Zaragoza reafirme su compromiso con el Día Internacional del Orgullo LGTB y con la defensa de los derechos y libertades de las personas LGTBI, ante los discursos y políticas que suponen un retroceso en igualdad.

La portavoz socialista ha lamentado la falta de respuesta, a día de hoy, del PP y de Vox ante la declaración institucional presentada por el PSOE con motivo del Orgullo, especialmente cuando en otras ocasiones se ha exigido a los grupos municipales posicionarse sobre iniciativas con escaso margen de tiempo.

"Para algunos parece que el tiempo es limitado y para otros absolutamente ilimitado. Seguimos sin conocer la posición de PP y Vox sobre una declaración que apela a los valores democráticos, la igualdad y el respeto", ha señalado.

La portavoz socialista ha subrayado que el reconocimiento institucional del Orgullo es una prioridad para el PSOE y ha anunciado que, en caso de no prosperar la declaración institucional, será transformada en una moción para su debate en el próximo Pleno municipal.

"Es imprescindible seguir priorizando el Día Internacional del Orgullo porque representa la defensa de la igualdad real, de la convivencia democrática, de la pluralidad y del respeto", ha afirmado.

Ranera ha recordado los importantes avances legislativos impulsados en España durante los últimos años, desde la aprobación del matrimonio igualitario en 2005 hasta las más recientes leyes de igualdad y protección de los derechos de las personas LGTBI, que han permitido avanzar hacia una sociedad más libre e inclusiva.

Sin embargo, ha advertido de que esos avances no son irreversibles y que actualmente existe una amenaza real de retroceso impulsada por las políticas y discursos de la derecha y la ultraderecha.

"No podemos bajar la guardia. Estamos viendo cómo se cuestionan derechos conquistados durante décadas y cómo aumentan los discursos de odio que ponen en riesgo libertades fundamentales. Los derechos se conquistan, pero también se defienden", ha destacado.

Por ello, la portavoz socialista ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, para continuar defendiendo los valores de igualdad, diversidad y respeto que han permitido construir una sociedad más justa.

Asimismo, ha anunciado que el PSOE participará junto a entidades, asociaciones y colectivos en la manifestación del próximo 28 de junio para seguir reivindicando los derechos y libertades de todas las personas. "Hoy más que nunca debemos seguir envolviéndonos en la bandera de la igualdad".

"Hoy más que nunca debemos salir a la calle para defender la igualdad, la libertad y la diversidad. Zaragoza siempre ha sido una ciudad comprometida con los derechos y con la convivencia, y debemos seguir siéndolo", ha señalado.

Finalmente, Ranera ha querido agradecer el trabajo desarrollado durante años por las entidades y asociaciones que han contribuido a impulsar avances sociales y legislativos fundamentales para la igualdad en nuestro país.

"Gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas y organizaciones hemos avanzado como sociedad. Nuestra obligación es proteger esos logros y seguir avanzando en derechos para que nadie quede atrás", ha concluido.