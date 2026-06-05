El PP replica al PSOE que apoya la declaración institucional sobre derechos LGTBI y le pide "calma"

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ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza le ha señalado al PSOE que ya ha trasladado el voto a favor de los 'populares' en la declaración institucional sobre los derechos LGTBI, fecha que se conmemora el 28 de junio.

Asimismo, el PP le ha pedido a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, "más calma", porque faltan 17 días para la celebración del Pleno municipal, que es cuando es necesario tener el posicionamiento de todos los grupos.

Por otro lado, el PP ha criticado al PSOE que "siempre busque el protagonismo", cuando hay una declaración institucional propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que está consensuada por todos.

Además, desde el grupo municipal 'popular' se ha resaltado que el PP "siempre" ha apoyado este tipo de declaraciones institucionales.