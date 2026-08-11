El PSOE responde a Giménez (PP) que Azcón no ha tomado "ni una sola medida" para atender a los agricultores

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha calificado de "cínico" al diputado del Partido Popular (PP) de Aragón José María Giménez por dedicarse a "criticar" las condiciones de la convocatoria de ayudas extraordinarias por el aumento de precio de los fertilizantes del Gobierno de España cuando el Gobierno que preside Jorge Azcón "no ha puesto en marcha ni una sola medida para atender las necesidades de los agricultores" por las consecuencias de la guerra en Irán.

Desde el grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón han recordado que el Gobierno autonómico PP-Vox prometió 56 medidas tras comenzar el conflicto bélico en el Golfo Pérsico "y ni una sola se ha hecho realidad". "No han puesto ni un duro, ni para gasoil ni para fertilizantes", han apuntado destacando que todas las ayudas que han llegado al campo aragonés vienen del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hay que tener cuajo para convocar una rueda de prensa que critica y exige a quien hace algo cuando representas a un Gobierno que ha mentido descaradamente a los agricultores aragoneses y que no tiene intención alguna de cumplir sus promesas para con ellos en una situación muy complicada", han dicho los socialistas en relación a las críticas de Giménez a una línea de ayudas del Gobierno de España que cuentan con un presupuesto total de 665 millones de euros.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha previsto abonar 494,5 millones de euros para más de 294.000 agricultores en las primeras semanas de septiembre, de los que cerca de 54,5 millones de euros llegarán a 17.498 titulares de explotaciones en Aragón. Está prevista la publicación de nuevos listados de beneficiarios en las próximas semanas.

Con los dos paquetes de medidas de apoyos puestos en marcha por el Gobierno de España para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente medio, las ayudas específicas para los sectores agrario y pesquero suman un presupuesto total de 1.107 millones de euros frente a los cero euros que ha destinado para este fin el Gobierno PP-Vox que preside Jorge Azcón en Aragón.