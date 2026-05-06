El PSOE de Ribagorza condena el ataque a flotilla de Gaza, con un vecino de Castejón de Sos agredido

El barco de Open Arms de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La delegación catalana de la Global Sumud Flotilla (GSF) integrada por 40 personas ha zarpado - Lorena Sopêna - Europa Press

GRAUS (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

El PSOE en la Comarca oscense de Ribagorza llevará al Consejo Comarcal una moción para mostrar la repulsa al ataque sufrido por la flotilla de ayuda humanitaria para Gaza, en el que se vio afectado un vecino de Castejón de Sos, que resultó agredido durante el asalto llevado a cabo por la marina israelí en aguas internacionales el pasado 29 de abril.

El propio afectado, que participaba en la 'Global Sumud Flotilla' y ha tenido que recibir atención sanitaria por los "malos tratos" sufridos, ha denunciado la detención de más de cien personas y episodios de violencia física contra los activistas, que trataban de hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja, han informado los socialistas altoaragoneses.

La portavoz comarcal del PSOE, Esther Cereza, ha manifestado que "la actuación del gobierno de Netanyahu contra la población civil de Palestina es indignante y atenta contra los Derechos Humanos", en un asalto ilegal que "es un caso más del acoso al que somete Israel a todo aquel que intenta ayudar a los gazatíes".

"No podemos mirar hacia otro lado", ha señalado, mostrando públicamente el apoyo de los socialistas tanto al ribagorzano afectado como al conjunto de participantes de la misión humanitaria.

La moción que defenderán en el pleno condena el asalto a la flotilla, denuncia las detenciones y exige la liberación inmediata de las personas que continúan retenidas, entre ellas un ciudadano español de origen palestino. Además, subrayan que lo ocurrido es "un ataque no solo a una misión humanitaria, sino a los Derechos Humanos más básicos".

Desde el PSOE, han insistido en que esta iniciativa "nace de la indignación, pero también de la responsabilidad de no dejar de hablar de lo que sucede en Palestina, y especialmente, de mostrar la solidaridad con la población civil palestina, que sufre unas condiciones terribles y a todos aquellos que tratan de ayudar a mejorar sus vidas".

"Este lamentable hecho, y el activismo de plataformas como la del Valle de Benasque por Palestina, sirven para recordarnos que la crisis humanitaria en Gaza continúa y que las instituciones no pueden ser ajenas a ello y deben posicionarse en contra del genocidio y del lado de los derechos humanos", ha concluido la portavoz socialista.