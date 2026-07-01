El PSOE suspende la gestión de la consejera de Educación y le pide resolver los problemas generados el pasado curso

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón Jorge Pastor. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Educación en las Cortes de Aragón, Jorge Pastor, ha dado este miércoles un "suspenso" a la gestión de la consejera de Educación, Carmen Susín. "La consejera de Educación llega a final de curso con malas notas, porque lejos de mejorar el sistema y resolver problemas, los ha creado", ha asegurado.

En primer lugar, el diputado del PSOE ha reconocido el esfuerzo y el trabajo de los docentes, los equipos directivos, las familias y el alumnado. "Ellos son quienes mantienen un sistema público de calidad, frente a la gestión del Gobierno aragonés, que debería aprovechar el verano para sentarse con sindicatos y asociaciones, y hacerlo con verdadera voluntad de diálogo para resolver los problemas que existen en el sistema educativo público", ha dicho.

Después, ha enumerado varios de los problemas generados por el Gobierno PP-Vox, como "el empeño del Ejecutivo de Azcón en privatizar el Bachillerato y una parte muy importante de la nueva oferta de Formación Profesional", o la falta de diálogo con la comunidad educativa, que ha derivado en "numerosos conflictos y movilizaciones multitudinarias".

"Otro problema muy doloroso que no ha sabido gestionar el Gobierno del PP y que queda pendiente de resolver durante este verano es el de las actividades fuera de los centros educativos. Hacer actividades fuera de los centros tiene un altísimo valor y peligran si no se garantiza la defensa jurídica al profesorado y se establece un protocolo claro", ha añadido Pastor.

El diputado del PSOE se ha referido a casos concretos de falta de gestión, como el de la Inspección de Huesca, que está imponiendo "numerosas sanciones" al profesorado de manera "desproporcionada y completamente injustificada", instando a Susín "a ponerse de parte del profesorado y cesarlo".

También ha citado la disminución de docentes en los centros educativos de Aragón, la falta de personal en las secretarías de los colegios e institutos en pleno periodo de matrícula, como está ocurriendo en el IES Tiempos Modernos de Zaragoza, o la falta incluso de personal de servicios domésticos, como sucede en colegios como el de Tardienta, en Huesca.

Pastor ha criticado también el abandono de la escuela rural, con CRA como los de Pozán de Vero o Angüés, donde no se han abierto aulas de 2 años pese a existir demanda, o el cierre de aulas en colegios como el Fernández Vizarra, de Monzalbarba, donde se cierra un aula de 6º de Primaria, mientras otros centros, como el Alejo Lorén, en Caspe, están saturados.

FALTA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES

El representante del PSOE ha censurado también que el Gobierno de PP y Vox siga sin atender las necesidades de nuevos centros educativos, como en Caspe y Pinseque, o de nuevos institutos en Parque Venecia y Monzón.

"Tampoco se atienden las necesidades más urgentes de los edificios", ha dicho el diputado, que ha puesto como ejemplo el IES Blecua de Zaragoza.

"No hay dinero para ello, pero sí lo hay para poner una valla entre los colegios Cesáreo Alierta y Doctor Azúa, contra la voluntad de las familias", ha añadido.

Pastor ha recordado también los problemas del transporte escolar que se han producido en las tres provincias aragonesas: "La educación necesita diálogo sincero con la comunidad educativa. Sin embargo, el Ejecutivo de Azcón termina el curso con un claro suspenso en diálogo y en gestión, y dejando demasiados deberes pendientes", ha concluido.