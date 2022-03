El PSOE Teruel defiende la caza como herramienta de gestión del medio natural y contra la pérdida de biodiversidad.

TERUEL, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Teruel ha defendido la caza como herramienta de gestión del medio natural y de conservación de hábitats, actividad "fundamental" en una provincia eminentemente rural, que "genera actividad económica en los pueblos y contribuye a la seguridad en las carreteras".

Además, los socialistas turolenses han considerado necesario desmentir estigmas y prejuicios sobre esta actividad, a través de la información y la difusión de sus ventajas a la sociedad, a la par que se combaten de manera "firme" las malas prácticas de "unos pocos que ensucian la labor de todos".

Así lo ha declarado el vicesecretario general de los socialistas turolenses, Pedro Polo, tras reunirse con el delegado en la provincia de

Teruel de la Federación Aragonesa de Caza, Manuel Beltrán, en el marco de la primera ronda de encuentros con los agentes representativos de los distintos sectores de actividad del territorio, punto de partida para la elaboración del Plan Estratégico del partido, un proyecto que marcará la hoja de ruta para la provincia en los próximos 10 años.

"Para el PSOE Teruel la caza en la provincia es una actividad social, al alcance de todas las economías, siendo minoría la caza elitista y mercantilista", ha dicho Pedro Polo, que ha destacado que en Aragón cualquier vecino de un pueblo puede ejercer la caza, con derechos a ciertos cupos en el coto de su pueblo.

"Los socialistas turolenses pensamos que este modelo debe seguir así, incluso fortalecerlo frente a otros más basados en la explotación privada y mercantilista".

ACTIVIDAD CINEGÉTICA

Asimismo, para el PSOE Teruel, una "buena" estrategia de lucha contra la biodiversidad se alinea con el fomento de la actividad cinegética. "Si hacemos mejoras para la fauna cinegética se beneficia todo el hábitat, luchamos activamente contra la pérdida de biodiversidad", ha subrayado Polo.

La formación ha planteado varias iniciativas para su plan estratégico como la inclusión de mejoras cinegéticas en las concentraciones parcelarias, la limpieza de montes, repoblaciones en cotos, elaboración de estudios que determinen e identifiquen por qué descienden las poblaciones de determinadas especies como la perdiz o la codorniz, así como la fertilidad en general de las aves.

Manuel Beltrán, que representa a todos los cazadores federados en la provincia y vela por los intereses de los cotos deportivos, ha agradecido al PSOE Teruel la preocupación por este sector. "Debería ser más habitual poner en valor esta actividad tan arraigada en nuestra cultura y con este interés podemos dar a conocer la actividad cinegética de Teruel", ha dicho.

Beltrán ha expuesto que esta actividad "es fundamental para el mantenimiento de ecosistemas, manejo de poblaciones de animales silvestres y la conservación de hábitats, además de ser una labor fundamental de gestión de medio natural que sale gratis, ya que la realizan los cazadores fruto de su afición y pasión".

El delegado de la Federación de Caza en Aragón también ha contado los "beneficios" de esta actividad, que van desde el control de plagas que generan daños en cultivos al gran trabajo social, previniendo los accidentes de tráfico, así como el control sanitario que ejerce al evitar algunas enfermedades de los animales, como puede ser la transmisión de la peste porcina a través del jabalí.

Además, tanto Beltrán como Polo han puesto el acento en la generación de actividad económica que produce la caza, atrayendo aspectos "beneficiosos" que giran en torno al turismo y repercuten en el tejido industrial y comercial de los pueblos. "Por lo que, en consecuencia, la caza tiene un papel clave en la lucha contra la despoblación y en favor del mundo rural", ha insistido Polo.

BULOS Y CREENCIAS FALSAS

Asimismo, los cazadores quieren denunciar "bulos y creencias falsas" sobre la caza. "Es una actividad muy regulada y ordenada, a los cotos se les exige un nivel de gestión muy alto por parte de la administración que luego además revisa y controla de forma exhaustiva", ha detallado Beltrán, que ha lamentado el furtivismo como una acción "que nos mancha al resto" y ha recordado que trabajan "día a día" con la administración "para luchar contra esta lacra".

En este sentido, el vicesecretario general del los socialistas turolenses, también director provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ha apuntado que el departamento gestionado por el PSOE tiene "buena" comunicación y reuniones periódicas con los representantes de los cazadores.

"Hemos coincidido con Manuel Beltrán en que la sintonía es total y que vamos a seguir profundizando en la colaboración para mejorar y progresar en el futuro", ha declarado Pedro Polo.

En esta línea, el PSOE Teruel ha trasladado a la Federación Aragonesa de Caza la intención de promover una política de comunicación, formación y divulgación tanto a la sociedad en general como a los nuevos cazadores con el objetivo de que se conozca el papel que juega para el mundo rural.

LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL

Por último, el Delegado de la Federación ha trasladado el malestar que existe entre los cazadores de la provincia con el Proyecto de Ley de Protección Animal en tramitación actualmente en las Cortes Generales.

Rechazan la equiparación de los perros de caza y los hurones para la caza del conejo con las mascotas, imponiendo restricciones y prohibiciones que condicionan sobre manera el ejercicio de la caza.

En esta línea, el vicesecretario general del PSOE Teruel ha defendido que debe existir un régimen especial en esta normativa u otra específica que atienda a las características del medio rural en que se desenvuelven, con obligaciones "mucho menores" respecto a las exigidas para los animales de compañía, como podría ser que no sea necesario un curso de capacitación para su tenencia, que no sea obligatoria su esterilización salvo en determinadas circunstancias muy claras, que no requieran diagnóstico de comportamiento y no se limite sino que se facilite el uso de hurones en determinadas situaciones, "ya que ese tipo de caza garantiza la reducción de poblaciones que son auténticas plagas y dañan los cultivos".

"Esta ley en tramitación o una normativa específica debe regular a los perros de caza como lo que son, perros de trabajo con condicionantes específicos en el desempeño de sus tareas y no mascotas o animales de compañía, eso sí, garantizando igualmente al cien por cien el espíritu de la ley que es la protección del animal y asegurar la persecución de abusos y maltratos, con lo que por supuesto estamos comprometidos", ha concluido Pedro Polo.