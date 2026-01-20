El PSOE urge a Chueca solucionar los problemas de calderas de varios colegios públicos de Zaragoza

Archivo - El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz - PSOE - Archivo

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha urgido a la alcaldesa, Natalia Chueca, a que solucione de "forma urgente" los "numerosos" problemas que sufren varios colegios públicos de Zaragoza, en cuyas aulas los alumnos y profesorado llegan a estar a 9 grados de temperatura por problemas de funcionamiento y averías en calderas y radiadores.

En la Comisión de Cultura, Educación y Turismo, Ortiz ha enumerado los problemas de climatización de varios coles por el deficiente mantenimiento, competencia exclusiva del Ayuntamiento, entre ellos, el CEIP Gustavo Adolfo Bécquer de Garrapinillos, que ha llevado a convocar este mares una concentración a las puertas del colegio ya que una avería en las calderas está provocando que el alumnado tenga que llevar incluso abrigo y guantes durante las clases.

Algo que se repite estos días, según ha dicho Ortiz, en el CEIP Ciudad de Zaragoza, donde tanto la caldera como los radiadores están estropeados; en el CEIP Lucien Briet, donde tienen cuatro módulos pero solo funcionan dos de ellos; o en el CEIP Fernández Bizarra, en Monzalbarba, que tiene una caldera de gasoil desde hace más de 40 años, pero "el centro quiere una caldera de gas por cuestiones de funcionamiento y eficiencia".

Lo mismo ocurre en el CEIP Jerónimo Blancas, que tienen caldera también de gasoil, y que "también nos trasladan que tienen la suerte de tener unos oficiales de mantenimiento que cada semana la recargan, pero como medida provisional, pero que quieren una caldera de gas", ha explicado; y en el CEIP Río Ebro, que se quejan de que huele mucho a gasoil todo el centro.

"Aunque "las revisiones salen bien, hay bastante inquietud en el propio equipamiento por parte del equipo directivo y de los padres y madres", ha subrayado.

El edil socialista también ha recordado que, aunque ya no es competencia del Ayuntamiento pero sí del Gobierno de Aragón, situaciones similares se repiten en institutos de Zaragoza, como en el IES El Picarral, done no se distribuye bien el calor y hay aulas que no llegan a calentarse, o el José Manuel Blecua, con una caldera de gasoil de más de 60 años que se estropea "continuamente", ha descrito.

"Todas estas situaciones que están viviendo la comunidad educativa es muy preocupantes. El Gobierno de Chueca debe dejarse de marketing y empezar a gestionar de una vez los problemas de los ciudadanos, como el arreglo de estas calderas", ha considerado. "El PP lleva más de seis años gobernando en este Ayuntamiento. Ya es hora de que empiecen a gestionar los problemas", ha subrayado.