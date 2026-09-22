El PSOE urge al Gobierno de Aragón un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral ante el aumento de accidentes

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón Pedro Polo. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha presentado una iniciativa para reclamar al Gobierno de Aragón la elaboración, con carácter inmediato, de un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, ante la evolución de los accidentes laborales en la comunidad autónoma y, especialmente, el incremento de los accidentes graves y mortales.

En el centro de este plan, ha detallado el diputado autonómico Pedro Polo en rueda de prensa este martes, figura la protección de los trabajadores, el refuerzo de la prevención y la calidad del empleo.

Polo ha contextualizado la propuesta en los últimos datos oficiales disponibles del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), que reflejan que entre enero y agosto de 2026 se produjeron en Aragón 12.473 accidentes laborales con baja, 934 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 8,09%. Además, se contabilizaron 100 accidentes graves, frente a los 79 registrados en los ocho primeros meses de 2025, un aumento del 26,58%.

El registro oficial hasta agosto recogía también 17 accidentes laborales mortales, una cifra que según el seguimiento de los sindicatos UGT y CCOO e incluidas las tres de los últimos diez días asciende a 27 las personas fallecidas en el trabajo en Aragón en lo que llevamos de 2026.

"Los datos son suficientemente graves como para exigir una respuesta inmediata. No podemos limitarnos a constatar que aumentan los accidentes: tenemos que analizar qué está ocurriendo, reforzar la prevención y actuar allí donde se están concentrando los accidentes más graves", ha señalado Pedro Polo.

Asimismo, el parlamentario autonómico ha defendido que la lucha contra la siniestralidad laboral debe quedar por encima de las diferencias políticas y ha planteado la necesidad de avanzar hacia un Pacto Social y Político contra la Siniestralidad Laboral.

INICIATIVA

Además, la iniciativa socialista contempla además la "creación urgente" de una Comisión Especial de Estudio en las Cortes de Aragón, en la que puedan participar especialistas y representantes de los distintos ámbitos sociales, laborales y económicos.

"La prevención de riesgos laborales tiene que ser una prioridad. Estamos hablando de proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras y, por eso, creemos que debemos ser capaces de sentarnos con sindicatos, empresarios, expertos y responsables públicos para encontrar respuestas y ponerlas en marcha cuanto antes", ha afirmado Polo.

"Nuestro objetivo es que Aragón sea capaz de alcanzar un gran acuerdo social y político para combatir la siniestralidad laboral. Cuando hablamos de accidentes laborales y de personas que pierden la vida trabajando, la prioridad debe ser proteger a los trabajadores y evitar que estas tragedias vuelvan a producirse", ha concluido Pedro Polo.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideran que el Gobierno de Aragón debe asumir un papel activo ante la evolución de los datos y poner en marcha medidas adicionales de prevención y protección, especialmente en los sectores y ámbitos en los que se están registrando los mayores incrementos de accidentes graves y mortales.

En el sector de la industria se han registrado seis accidentes mortales hasta agosto, frente a uno en el mismo periodo del año anterior. En agricultura, los accidentes graves han pasado de seis a 14, mientras que en el sector servicios han aumentado de 31 a 47.