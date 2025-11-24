El PSOE vuelve a pedir que el Ayuntamiento de Huesca recupere elminuto de silencio por los asesinatos machistas

HUESCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huesca mostrará este jueves en el pleno municipal su compromiso con la erradicación y la prevención de la violencia de género y su apoyo a todas las entidades de la ciudad que trabajan por la igualdad y la lucha contra los asesinatos que "casi cada día se suceden en España.

"Las cifras así lo demuestran y como institución, podemos hacer mucho más que un limitado número de actos durante los días previos al 25 de Noviembre", señala la concejal del PSOE en el consistorio . Belén Hernández Fumanal.

La socialista asume que "lamentablemente, sabemos que hay grupos que niegan la realidad de la violencia de género, y por tanto lograr una sola voz en este asunto es imposible, pero sí esperamos que la alcaldesa y el Partido Popular apoyen este año nuestra propuesta. No podemos dejar solas a las víctimas por la deriva ideológica de este ayuntamiento", ha sostenido.

El objetivo de la moción, ha añadido, es el de "recordar a las 38 mujeres asesinadas este año por el machismo, mostrar nuestro apoyo a quienes sufren a diario este ataque a sus derechos como más básicos, y respaldar la labor de las asociaciones que ayudan tanto a mujeres como niños víctimas de la violencia de género".

La propuesta del PSOE incluye, de nuevo, recuperar el minuto de silencio al inicio de las sesiones plenarias cuando se haya producido un asesinato machista en el periodo entre plenos.

"Se trata de un gesto de reconocimiento que la alcaldesa Lorena Orduna suprimió de manera irresponsable en el mes de junio, como si los asesinatos machistas hubieran acabado ese día".

Nosotros, "no somos oportunistas, nuestro respeto no es interesado ni condicionado, nuestro compromiso es firme, coherente y constante, como siempre lo ha sido".

Además, el Grupo Socialista plantea el compromiso municipal con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recordando la necesidad de avanzar en la implementación de su contenido; así como el apoyo a las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia, poniendo una atención especial en la infancia, adolescencia y juventud