El PSOE de Zaragoza presenta sus listas en la Junta Electoral Provincial

Archivo - La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Zaragoza ha acudido este martes a la Junta Electoral Provincial para presentar la documentación correspondiente a la lista para las Cortes de Aragón en la circunscripción de Zaragoza, de cara a las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero de 2026.

La secretaria general de los socialistas zaragozanos, Teresa Ladrero, ha señalado que "esta es una lista ganadora para gobernar y cambiar Aragón, con Pilar Alegría al frente del Gobierno de Aragón como presidenta".

Asimismo, Ladrero ha querido agradecer el trabajo de los funcionarios de la Junta Electoral, de la Oficina del Censo y del Gobierno de Aragón, que deben desempeñar su labor durante estas fechas festivas de Navidad y Año Nuevo para que las elecciones puedan celebrarse con normalidad. En este sentido, ha destacado que "el sistema democrático español funciona perfectamente y es un modelo acreditado durante décadas de libertad, transparencia y fiabilidad".

Por último, la secretaria general del PSOE de Zaragoza ha aprovechado la ocasión para felicitar el Año Nuevo a todos los zaragozanos, deseándoles "un 2026 lleno de salud y felicidad, con mejores servicios públicos y una mayor justicia social".