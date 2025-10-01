Puente critica la ausencia del PP en la inauguración de la A-22 en Huesca: "Que no me hablen más de institucionalidad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, preside la puesta en servicio del último tramo de la A-22, que conecta Siétamo con Huesca, a 1 de octubre de 2025, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reprochado a las autoridades del PP en Huesca y Aragón --como el presidente autonómico, Jorge Azcón; el presidente de la Diputación Provincial, Isaac Claver; o la alcaldesa de la capital oscense, Lorena Orduna-- que no hayan acudido este miércoles a la inauguración del tramo de la A-22 entre Siétamo y Huesca, que completa la autovía hasta Lérida, a pesar de haber sido invitados. "Que no me hablen más de institucionalidad. Nunca", ha zanjado.

Así lo ha manifestado Puente al principio de su intervención en el acto de inauguración del nuevo tramo, donde ha asegurado que las cancelaciones de asistencia han ido llegando "de manera escalonada" --incluso alguna de ellas "en el día de ayer"-- y ha reprochado a los dirigentes 'populares' su "gataflorismo".

"¿Que no invitas? Numerito. ¿Sí invitas? No vienen, que es una forma de hacer el numerito. Incluso si les invitas y vienen, a veces también te montan el numerito", ha dicho Óscar Puente, en referencia a un acto el pasado 18 de septiembre en el aeropuerto de Alicante, en el que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, "acudió con un micrófono en la solapa para grabar la conversación" entre ambos. "Que no me hablen de institucionalidad", ha reiterado, ante los aplausos de los asistentes.

Ante la ausencia de autoridades del territorio --con la excepción del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, del expresidente autonómico Marcelino Iglesias y de varios diputados socialistas--, el ministro ha confesado que no sabe "muy bien cómo actuar" con las autoridades del PP en los actos institucionales.

Ha puesto como ejemplo varios actos de inauguración. En uno de ellos, cuando apenas llevaba una semana en el cargo, el de la variante del puerto de Pajares --entre Asturias y Castilla y León--, invitaron a los presidentes de ambas autonomías y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "se enfadó porque el tren partía de Madrid y teníamos que haberla invitado".

El otro ejemplo es la visita hace dos semanas para explicar las inversiones de AENA en el aeropuerto de Alicante, para el que invitaron a los dos alcaldes del territorio donde se ubica la infraestructura, Elche y Alicante, pero al no hacer lo mismo con el presidente autonómico, Carlos Mazón, "fue tremendo" en los medios de comunicación al día siguiente.

"Espero que no suceda lo mismo aquí", ha recalcado Puente, dado que, para evitar los problemas de Alicante, invitaron "absolutamente a todo el mundo". "Presidente de la Comunidad Autónoma, presidente de la Diputación, alcaldes del territorio... No ha venido ninguno", ha subrayado.

"TAMPOCO HUBIERA VENIDO" SI FUERA ALCALDE DE HUESCA

En todo caso, ha apuntado que entiende algunas de las ausencias, como la de la alcaldesa de la capital oscense, Lorena Orduna. "En el caso de la alcaldesa de Huesca, tampoco hubiera venido. Yo he sido alcalde también y cuando en tus fiestas incitas a que se insulte al presidente del Gobierno, yo estaría incómodo en un acto en el que viene el Gobierno a inaugurar la circunvalación de tu ciudad, que viene a hacer algo por tu gente", ha aseverado.

"Yo no hubiera venido tampoco", ha insistido el ministro, en referencia a la polémica generada el día del chupinazo de las Fiestas de San Lorenzo de Huesca, donde parte del público asistente gritó "Pedro Sánchez, hijo de puta" y desde el PSOE acusaron a la alcaldesa de retrasar el momento para que se oyeran esos insultos.

Por último, Puente ha agradecido su presencia a todos los que han acudido a la inauguración de este tramo de carretera, que completa la autovía entre la capital oscense y Lérida, porque "es un día muy importante para Huesca, para Aragón".