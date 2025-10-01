El presidente de la DPH dice que su ausencia en la apertura de la A-22 es una "protesta" por el retraso en esta obra

Archivo - La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver. - DIPUTACIÓN DE HUESCA - Archivo

HUESCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha explicado que no ha acudido este miércoles a la inauguración del tramo de la A-22 entre la capital provincial y Lérida "por principios y coherencia", como "muestra de protesta" por el retraso en la puesta en marcha de esta infraestructura.

Claver ha apuntado que, con su ausencia, quería expresar "el malestar existente en la provincia por todos los años de retraso acumulados en la ejecución de una infraestructura clave para la seguridad vial y en el desarrollo económico del Alto Aragón".

A la misma hora el presidente de la DPH, también alcalde de Monzón, ha asistido a un acto de inauguración de una empresa en la capital del Cinca Medio.

"Me alegro de la conclusión, por fin, de la autovía, pero me parece una falta vergüenza absoluta organizar un acto de inauguración como si la obra hubiera sido un éxito. Esta autovía y, en concreto, este último tramo ha sido una falta de respeto a nuestra tierra. Años y años de retraso en nuestra provincia y, mientras tanto, vimos como la parte catalana se acabó a tiempo", ha aseverado Claver, quien ha defendido que su ausencia era "la forma más coherente de mostrar la indignación que compartimos la mayoría de la población".

El presidente provincial ha recordado que la autovía no es un caso aislado, sino "un ejemplo más del abandono que sufre el alto Aragón por parte del Gobierno de España, como también lo son los problemas y retrasos crónicos del AVE o el desmantelamiento progresivo de la línea de tren convencional entre Zaragoza y Binéfar, sin que desde el Ministerio muevan un dedo para mejorar la situación".

De igual forma, ha lamentado que "los desvíos provisionales durante estos años han provocado graves problemas de seguridad, con vuelcos de camiones, accidentes e incluso víctimas mortales, además de generar un auténtico cuello de botella para la actividad logística y empresarial de la provincia".

"Entiendo perfectamente y comparto la frustración de los ciudadanos ante esta demora, y por eso actúo en consecuencia: mi ausencia en el acto es actuar de forma coherente y una manera de poner voz al sentir general de la ciudadanía altoaragonesa que ha sufrido el abandono con el enorme retraso de esta obra", ha concluido Claver.