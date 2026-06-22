Puerto Venecia acerca el eclipse solar con exposición divulgativa en Zaragoza

Exposición sobre el eclipse de Sol del 12 de agosto de 2026 en el Centro Comercial Puerto Venecia de Zaragoza. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia se suma a la expectación generada en torno al eclipse solar total del próximo 12 de agosto con una propuesta que combina divulgación y ocio, que incluye la exposición 'El Eclipse', que se podrá ver desde este lunes hasta el próximo 4 de julio.

Así, el centro comercial pondrá en marcha diferentes acciones para acercar este fenómeno astronómico a sus visitantes, con una exposición divulgativa y una campaña promocional vinculada a su 'app'.

La muestra plantea un recorrido visual, didáctico y accesible para todos los públicos, pensado para descubrir curiosidades sobre los eclipses, entender cómo se producen y conocer algunos de los fenómenos más relevantes de la historia.

La exposición busca acercar la astronomía de una forma sencilla y atractiva, convirtiendo el eclipse en una oportunidad para aprender en familia y despertar la curiosidad por la ciencia.

Además, la propuesta se completará con actividades dinamizadas y experiencias interactivas, como talleres de astronomía, juegos científicos y gymcanas, orientadas a fomentar el aprendizaje a través del entretenimiento.

Tras esta exposición, el centro activará durante el mes de julio y hasta el 12 de agosto una campaña promocional vinculada a la 'app' de Puerto Venecia.

Con ella, los clientes que suban un ticket de compra igual o superior a 20 euros podrán conseguir un kit especial del eclipse, compuesto por unas gafas para su visualización y un llavero linterna.

UNO DE LOS FENÓMENOS ASTRONÓMICOS DEL AÑO

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más relevantes del año y ha despertado un gran interés en distintos puntos de España, ya que hace más de un siglo que no se observa un eclipse total en la península y el de este verano se podrá ver en una amplia franja entre la costa cantábrica y Baleares, que incluye la práctica totalidad de las provincias de Zaragoza y Teruel.

En este contexto, Puerto Venecia quiere convertir este acontecimiento en una oportunidad para unir ciencia, ocio y participación dentro de su experiencia de visita.

"Esta propuesta nos permite ofrecer a nuestros visitantes una forma diferente de aproximarse al eclipse, con contenidos pensados para aprender, participar y disfrutar, así como una acción para facilitar gafas homologadas y que puedan vivir este evento histórico con total seguridad", ha destacado la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.