Puerto Venecia acogerá la primera carrera en un parking de Aragón contra el cáncer masculino

Imagen de Puerto Venecia - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia acogerá el próximo 15 de noviembre una carrera solidaria que transformará su aparcamiento subterráneo en un circuito deportivo. Será la primera competición de estas características que se celebre en un parking en Aragón y tendrá como objetivo dar visibilidad al cáncer masculino y apoyar la investigación, coincidiendo con el mes internacional de concienciación sobre el cáncer de próstata y testicular.

La iniciativa, organizada por Runneo Club en colaboración con la asociación TheMoveMen y con el apoyo de Puerto Venecia, se desarrollará en la planta -2 del aparcamiento del Shopping Resort.

La jornada comenzará a las 09.30 horas con una sesión de calentamiento colectivo, tras la que dará comienzo una carrera por relevos en la que los participantes recorrerán un circuito habilitado para la ocasión.

Una vez finalizada la prueba, los asistentes podrán compartir un desayuno y disfrutar de una sesión de DJ, completando una jornada que combinará deporte, sensibilización y convivencia en un espacio poco habitual para este tipo de encuentros.

La gerente del Shopping Resort, Yolanda Gimeno, ha destacado la importancia de colaborar con iniciativas de este tipo: "Desde Puerto Venecia creemos que es fundamental poner nuestros espacios al servicio de causas que tienen un impacto positivo en la sociedad. Esta carrera nos permite apoyar una iniciativa que contribuye a dar visibilidad al cáncer masculino y a recordar la importancia de la prevención y la investigación", ha resaltado.

UNA INICIATIVA PARA VISIBILIZAR EL CÁNCER MASCULINO

La celebración de esta carrera se enmarca en las acciones de concienciación que TheMoveMen impulsa cada mes de noviembre, coincidiendo con el movimiento internacional que busca dar visibilidad al cáncer masculino, especialmente al de próstata y testicular.

A través del deporte y la participación ciudadana, la iniciativa pretende contribuir a sensibilizar sobre la importancia de la prevención, fomentar la investigación y trasladar un mensaje de apoyo a quienes conviven con estas enfermedades y a sus familias.

Además de participar en la carrera, quienes deseen colaborar con la causa podrán hacerlo a través de una inscripción de fila cero, que permite realizar una aportación económica sin necesidad de tomar parte en la prueba deportiva.

Las inscripciones están disponibles a través de la plataforma Eventbrite, en el perfil de RUNEO Social non-Athletics Dept.