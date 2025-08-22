Puerto Venecia celebra 'Roller Land', una apuesta de ocio gratuito para preparar una vuelta al cole redonda

ZARAGOZA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia amplía su oferta de ocio este verano con el lanzamiento de "Roller Land", una original propuesta gratuita para toda la familia que estará disponible desde este viernes, 22 de agosto, al 9 de septiembre en el área Fun Spot, situada entre Decathlon e Ilusiona.

El espacio contará con dos grandes y llamativas instalaciones diseñadas para fomentar el juego activo, la socialización y la diversión al aire libre. Por un lado, una piscina de bolas de 15 metros de longitud, con una estructura segura, acolchada y delimitada, en la que los más pequeños podrán sumergirse en una experiencia sensorial y lúdica. El acceso se organizará en turnos de 20 minutos y será necesario reservar cita previa a través de la web de Puerto Venecia.

Por otro lado, se instalará una pista de pumptrack de 15 metros, pensada para deslizarse con patinetes, bicicletas o monopatines sin necesidad de pedaleo ni impulso externo. Esta infraestructura, completamente accesible y de uso libre, permite mejorar el equilibrio, la coordinación y la movilidad, siendo apta tanto para niños como para jóvenes que quieran poner a prueba su destreza.

El acceso a 'Roller Land' será gratuito y el horario de apertura será de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Para poder disfrutar de la piscina de bolas y planificar la visita, se podrá reservar la experiencia a través de 'www.puertovenecia.com'. Mientras que para el acceso al pumptruck se requerirá un registro online que los clientes podrán realizar 'in situ'.

La gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno, ha explicado que "con este innovador espacio queremos seguir ofreciendo a Zaragoza propuestas de ocio innovadoras, accesibles y pensadas para disfrutar en familia. Apostamos por experiencias diferentes que posicionen a Puerto Venecia como el espacio de referencia para quienes buscan alternativas de entretenimiento únicas dentro de la ciudad".

TODO PARA LA VUELTA AL COLE EN UN SOLO LUGAR

Además del ocio, Puerto Venecia se convierte en el destino ideal para preparar la vuelta al cole con una amplia oferta de tiendas especializadas en moda infantil, papelería, tecnología y calzado.

Primark, uno de los grandes referentes del centro, presenta una selección exclusiva de básicos escolares con precios accesibles y diseños actuales: mochilas resistentes, uniformes, zapatillas deportivas, ropa interior, accesorios y todo lo necesario para comenzar el curso con estilo.

También destacan las propuestas de tiendas como El Corte Inglés, Hipercor, Decathlon, Zara Kids, KIABI, OKAÏDI , Mayoral, H&M, C&A y FNAC que ofrecen desde material escolar hasta dispositivos electrónicos, ropa deportiva y todo lo que se necesita para los preparativos de inicio de curso.

Puerto Venecia reafirma así su compromiso con las familias, combinando ocio, compras y servicios en un entorno único, cómodo y seguro.