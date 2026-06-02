Puerto Venecia celebra una semana dedicada al fútbol, los videojuegos y el ocio familiar - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia celebrará del 8 al 14 de junio una programación especial dedicada al fútbol, los videojuegos y el ocio familiar con dos propuestas complementarias: E-Games, una activación de videojuegos y retrogaming que se instalará en Plaza Palmeras, y Disney Dragon Striker Challenge, el evento oficial de Disney que llegará el fin de semana a la zona Fun Spot --zona exterior, entre Decathlon e Ilusiona-- con un torneo de fútbol urbano 3v3 y actividades gratuitas para todos los públicos.

Del 8 al 12 de junio, Plaza Palmeras se transformará en un espacio dedicado al fútbol en su vertiente digital, con una zona de videogames freeplay abierta a los visitantes.

La propuesta permitirá disfrutar libremente de videojuegos de fútbol actuales en diferentes puestos de juego, favoreciendo la participación continua y convirtiendo este espacio interior del shopping resort en un punto de encuentro para familias, jóvenes y aficionados.

La activación también contará con una zona de retrogaming, con máquinas arcade que aportarán un componente nostálgico y transversal a la experiencia. Esta combinación entre videojuegos actuales y formatos clásicos permitirá conectar con públicos de diferentes generaciones y ampliar el atractivo de una programación diseñada para vivir el fútbol desde el juego, la tecnología y la convivencia.

Tras esta primera activación, Puerto Venecia acogerá los días 13 y 14 de junio el Disney Dragon Striker Challenge, una experiencia de fútbol urbano 3v3 inspirada en la nueva serie de animación de Disney.

Precisamente, Dragon Striker se estrena el 6 de junio en Disney Channel y el 10 de junio en Disney+. La nueva serie sigue a Key, un niño de 12 años apasionado del Gorotama, un emocionante deporte similar al fútbol que combina competición y magia, donde los jugadores despliegan movimientos con superpoderes. Cuando descubre que podría ser el legendario "Dragon Striker", se une a un equipo de jóvenes talentos para enfrentarse a los mejores jugadores en una aventura llena de acción, humor y emoción, mientras una antigua amenaza pone en peligro a toda la escuela.

Con la llegada a Puerto Venecia de este evento, la zona Fun Spot del shopping resort, situada entre Decathlon e Ilusiona, se convertirá durante el fin de semana en un gran espacio de juego, competición y entretenimiento para familias, grupos de amigos y jóvenes deportistas.

La propuesta forma parte de un circuito itinerante nacional que se desarrollará en varios centros CBRE y cuenta con Disney Dragon Striker como patrocinador principal.

El evento contará con un torneo gratuito con inscripción previa, dirigido a las categorías U-12, U-14 y U-16. Los equipos participantes competirán en partidos cortos y dinámicos en formato 3v3, una modalidad pensada para favorecer la rotación de jugadores, mantener el ritmo de la competición y generar un ambiente activo durante todo el evento.

Además del torneo, Disney Dragon Striker Challenge ofrecerá diferentes actividades gratuitas de acceso libre para todos los visitantes. La zona Fun Spot contará con propuestas como chutómetro, diana gigante, Subsoccer y Teqball, pensadas para poner a prueba la precisión, la técnica y la habilidad con el balón en un entorno abierto y participativo.

Uno de los momentos destacados del fin de semana llegará el domingo 14 de junio, a partir de las 12.00 horas, con la participación del creador de contenido Animalize21, que se sumará a la experiencia con retos, encuentros con el público y la animación de las finales del torneo.

La programación se completará con premios, música, la foodtruck de Carniceros Viajeros y diferentes propuestas gratuitas para disfrutar de una semana y un fin de semana llenos de fútbol, diversión y ambiente urbano en Puerto Venecia.