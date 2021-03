Puerto Venecia celebrará este sábado en Zaragoza el Día de la Felicidad apoyando la lucha contra el cáncer

También acogerá una jornada de donación de sangre en sus instalaciones para aumentar las reservas de los hospitales

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia va a celebrar celebrará este sábado, día 20 de marzo, el Día de la Felicidad, apoyando la lucha contra el cáncer, bajo el lema 'Ayudar a los demás nos hace más felices'.

La solidaridad nos hace más felices. Así lo han demostrado numerosos estudios a lo largo de los últimos años: recibir y dar ayuda a los demás nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Es por ello que, fiel a su espíritu y valores, Puerto Venecia ha querido que solidaridad y felicidad se unan en esta jornada un tanto especial.

Por una parte, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) el 'shopping resort' de Zaragoza va a entregar a todos sus empleados una pulsera como símbolo de apoyo a la entidad. Más de 3.100 pulseras, que suponen una donación de más de 4.600 euros a la AECC, con las que se pretenden hacer partícipes a todos los trabajadores del centro y que sientan parte de esa felicidad que se obtiene al ayudar a los demás. En este caso, a todas las personas afectadas por esta enfermedad y sus familiares.

Además de esta acción puntual por el Día de la Felicidad, el centro comercial y de ocio colabora de manera habitual con esta entidad en campañas de cuestación y en la conmemoración del Día del Cáncer de Mama con la ubicación de un punto de información especial en sus instalaciones de la Asociación. Puerto Venecia es uno de los puntos de la capital aragonesa que más apoyo reciben en esos días señalados con las donaciones económicas de los visitantes.

JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE

Además, con el objetivo de concienciar sobre la importancia social que tiene la donación de sangre, en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y Donantes de Sangre de Zaragoza, Puerto

Venecia ha habilitado un espacio en la galería comercial (la Pasarela enfrente de Mango Man) para albergar una jornada de donación de sangre este próximo sábado 20 de marzo, de las 10.00 a las 13.30 horas y de las 17.00 a las 20.30 horas. Y es que, tras la situación sanitaria de estos últimos meses, la donación de sangre es más importante que nunca.

Precisamente, la solidaridad de los aragoneses estos meses ha permitido satisfacer las necesidades de componentes sanguíneos existentes en los hospitales aragoneses.

Para llevar a cabo esta jornada se guardarán todos los protocolos de protección y seguridad extremando las medidas de higiene. Además, toda persona contagiada por COVID-19 no podrá donar sangre si no han

pasado al menos 28 días desde el alta o la desaparición de los síntomas. Sin olvidar los requisitos habituales como ser mayor de edad y menor de 65 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas.

Por supuesto, a esta extracción de sangre habrá que acudir con mascarilla y respetando la distancia de seguridad. Las personas interesadas solo tendrán que acudir al punto de donación en el

horario indicado, con una identificación personal (DNI, NIE, pasaporte o carnet de donante).