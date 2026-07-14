Puerto Venecia, en colaboración con Zagazudos, dona 1.000 euros a la Fundación Atención Temprana

La entrega del cheque ha contado con la presencia de Yolanda Gimeno, gerente de Puerto Venecia; Pilar Castillón, gerente de la Fundación Atención Temprana; e Isabel Escudero, creadora de Zagazudos. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia y Zagazudos vuelven a apoyar a la Fundación Atención Temprana (FAT) con una aportación de 1.000 euros destinada a mejorar la calidad de vida y favorecer las relaciones sociales de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La donación permitirá impulsar el proyecto 'Espacios de juego e interacción para niños y niñas con autismo', que promueve el juego compartido, la interacción y el desarrollo de habilidades sociales en entornos adaptados.

La cantidad entregada procede íntegramente de las ventas realizadas durante 2025 de 'El Zagazudo Gondolero', el muñeco solidario vinculado al centro. La iniciativa mantiene la colaboración entre el shopping resort de Zaragoza, Zagazudos y la fundación y convierte la participación de los visitantes en apoyo directo a los programas especializados que la entidad desarrolla con niños, niñas y jóvenes con autismo y sus familias.

La entrega del cheque ha contado con la presencia de Yolanda Gimeno, gerente de Puerto Venecia; Pilar Castillón, gerente de la Fundación Atención Temprana; e Isabel Escudero, creadora de Zagazudos.

El proyecto beneficiario ofrece a los menores con autismo espacios seguros y adaptados en los que relacionarse con otros niños y niñas, compartir experiencias y trabajar la comunicación, la autonomía y las habilidades sociales mediante actividades grupales. Estas sesiones contribuyen, además, a acompañar a las familias y a ampliar las oportunidades de participación de los menores en su entorno.

La colaboración con la Fundación Atención Temprana se integra en el compromiso de Puerto Venecia por avanzar hacia un entorno más inclusivo. En el apartado Información útil de su página web, el centro pone a disposición de las familias mapas simplificados y pictogramas que permiten anticipar los espacios, los recorridos y las situaciones que pueden encontrarse durante la visita.

Puerto Venecia también cuenta con la 'Hora Tranquila', en la que se elimina el hilo musical para reducir los estímulos sonoros, iniciativa a la que se han adherido alguna de las tiendas, así como con cascos antirruido y juguetes sensoriales que pueden ayudar a crear momentos de calma para las personas con TEA o sensibilidad al ruido. Además, los eventos inclusivos del centro comercial y de ocio se identifican mediante un distintivo azul, que facilita información previa sobre la presencia de luces, sonidos o una posible elevada afluencia de público. De esta forma, las familias pueden conocer con antelación las características de cada propuesta y preparar mejor su participación.

JORNADA FAMILIAR POR LA ATENCIÓN TEMPRANA

El compromiso conjunto del shopping resort y la FAT también estuvo presente el pasado 16 de junio, con una jornada organizada con motivo del Día de la Atención Temprana. La programación reunió a numerosas familias en torno a una gran pesca de patitos, pintacaras y un cuentacuentos, además de contar con la participación del Gondolero de Puerto Venecia.

La actividad permitió acercar la labor de la fundación a los visitantes desde una propuesta lúdica, participativa e inclusiva, en la que niños, niñas y familias pudieron disfrutar conjuntamente de la experiencia.