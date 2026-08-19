Puerto Venecia estrena la nueva temporada con la "vuelta al cole" y estrena varias aperturas de marcas

La campaña de 'Vuelta al Cole' arranca el 20 de agosto con una mirada que amplía el regreso a las aulas hacia los reencuentros, la rutina y los hábitos saludables - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Puerto Venecia estrena la nueva temporada con una programación que combina la tradicional campaña de la 'Vuelta al Cole' con actividades familiares, música, baile, moda, grandes citas vinculadas al motor y novedades en su oferta comercial. El espacio comercial zaragozano pondrá en marcha este jueves, 20 de agosto, una campaña que se prolongará hasta finales de septiembre y que pretende acompañar a las familias en el regreso progresivo a las rutinas tras las vacaciones.

La propuesta amplía el concepto tradicional de vuelta a las aulas para incorporar también los reencuentros, la recuperación de los horarios habituales y los hábitos saludables. Bajo mensajes como 'Feliz vuelta a casa' o 'Feliz vuelta a la rutina', Puerto Venecia plantea este periodo como una oportunidad para retomar la práctica deportiva, el cuidado personal, la nueva temporada de moda y los encuentros con amigos, ha informado el centro comercial.

La campaña contará además con descuentos especiales y concentrará en un mismo espacio diferentes opciones para preparar el nuevo curso, desde moda y calzado hasta material escolar, deporte o tecnología. La intención es que el regreso a la actividad cotidiana no se limite a las compras escolares, sino que abarque también otros ámbitos relacionados con el cambio de temporada.

MOTOR Y ACTIVIDADES FAMILIARES PARA CERRAR EL VERANO

La programación de las próximas semanas tendrá uno de sus principales focos en el mundo del motor. Hasta el 27 de agosto, Puerto Venecia acogerá, junto a MotorLand Aragón, diferentes actividades relacionadas con el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se celebrará en Alcañiz del 28 al 30 de agosto.

Entre las propuestas figura una competición del videojuego oficial MotoGP26 para PlayStation, así como la exposición de un casco de MotoGP de dos metros. El 26 de agosto, además, los aficionados podrán participar en un encuentro y una firma de autógrafos con los pilotos Ángel Piqueras, Tony Arbolino y Sergio García.

El motor continuará teniendo protagonismo pocos días después con el Rally Cierzo Ejército de Tierra, prueba final del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno (CERTT-GT2i), que tendrá en Puerto Venecia su sede principal. Del 24 al 29 de agosto se podrá visitar además una exposición de vehículos de rally en la galería comercial.

Las familias también contarán con una propuesta especial el 5 de septiembre, coincidiendo con el Día de los Cumpleaños. Puerto Venecia e Ilusiona organizarán a través de las redes sociales del centro un sorteo de diez celebraciones infantiles. La acción parte de una curiosidad demográfica: el 5 de septiembre es la fecha en la que, según los datos utilizados por la organización, se concentran más nacimientos del año.

MÚSICA Y BAILE PARA DESPEDIR EL VERANO

La programación cultural y de ocio se trasladará también a los espacios exteriores. Puerto Venecia Baila celebrará sus dos últimas citas de 2026 de la mano de Swing and Co. La primera será el 28 de agosto, a las 20.30 horas, con el rock and roll como protagonista.

El cierre de esta edición tendrá lugar el 4 de septiembre, también a las 20.30 horas, en la zona del Mirador, con una clase de baile y una demostración abierta al público. A estas propuestas se sumará el concierto de la Escuela de Música de Utebo, previsto para el 11 de septiembre.

De esta forma, el centro comercial prolongará durante las primeras semanas de septiembre una programación que combina actividades familiares, música y baile con las grandes citas deportivas y automovilísticas del final del verano.

MODA Y NUEVAS APERTURAS DE CARA AL OTOÑO

La llegada del otoño vendrá acompañada además de novedades en el ámbito de la moda. Puerto Venecia volverá a colaborar con Aragón Fashion Week, impulsada por FITCA, que entre el 21 y el 26 de septiembre desarrollará diferentes talleres con artesanos y profesionales relacionados con la confección y la producción de moda en Aragón.

El cambio de temporada coincidirá también con movimientos en la oferta comercial del complejo. Entre ellos destaca PEPCO, presente en Puerto Venecia desde 2021, que tiene previsto estrenar el 21 de agosto una nueva tienda en el Parque de Medianas, junto a Primaprix.

El nuevo establecimiento contará con más de 700 metros cuadrados. La firma polaca está especializada en productos de moda, hogar y consumo cotidiano y dispone actualmente de más de 4.000 tiendas en más de 18 países europeos.

La nueva apertura se enmarca en la evolución de la oferta comercial de Puerto Venecia durante 2026, después de cerrar el primer semestre con más de 14.000 metros cuadrados de aperturas y espacios renovados y una ocupación situada prácticamente en el 100 por ciento.

Con estas propuestas, Puerto Venecia afronta el cambio de temporada combinando el regreso a las rutinas con una programación de ocio y entretenimiento y una renovación de su oferta comercial, con la mirada puesta ya en el otoño.