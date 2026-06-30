Puerto Venecia, finalista en cuatro categorías de los Solal Awards 2026

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ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia ha sido seleccionado como finalista en cuatro categorías de los Solal Awards 2026, los premios internacionales organizados por ECSP, European Council of Shopping Places, que reconocen las campañas de marketing más innovadoras del sector de los centros comerciales y el placemaking.

El shopping resort opta a cuatro reconocimientos en esta edición por diferentes proyectos desarrollados en el último año. En concreto, Puerto Venecia ha sido finalista en la categoría mejor creación de espacios con 'The Champions Burger'; en responsabilidad social corporativa con 'Gran Subasta con IKEA'; en tecnología emergente con "Kartex-Immersion in Motion'; y en marketing estratégico con 'Puerto Venecia, nueva identidad corporativa'.

La candidatura de 'The Champions Burger' reconoce la capacidad de Puerto Venecia para transformar sus espacios comunes en un destino experiencial y gastronómico. El shopping resort acogió por primera vez este evento, considerado el mayor encuentro gastronómico de España, integrando restauración, entretenimiento, activaciones comerciales y contenido social para reforzar su posicionamiento como espacio de ocio y experiencia.

En la categoría de responsabilidad social corporativa, ha sido seleccionado por 'Gran Subasta con IKEA', una iniciativa desarrollada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que acercó la economía circular a los visitantes a través de una subasta solidaria de productos IKEA, talleres, moda circular y acciones de reutilización.

Por su parte, 'Kartex-Immersion in Motion' ha sido finalista en tecnología emergente por convertir un local desocupado en una experiencia inmersiva de realidad extendida. El proyecto transformó un espacio vacío en un circuito de karting físico combinado con tecnología XR, demostrando cómo la innovación puede generar nuevos usos para los espacios comerciales y atraer a públicos diversos.

La cuarta candidatura corresponde a 'Puerto Venecia-nueva identidad corporativa', finalista en marketing estratégico. Esta campaña formó parte del proceso de evolución de marca del shopping resort y situó al visitante en el centro de la experiencia, reforzando la identidad de Puerto Venecia como un espacio en el que las personas pueden expresarse, compartir tiempo de calidad y vivir propuestas diferenciales.

Estas cuatro candidaturas sitúan a Puerto Venecia entre los proyectos internacionales más destacados del sector y refuerzan su posicionamiento como un espacio capaz de combinar actividad comercial, experiencias para el visitante, innovación, sostenibilidad y generación de comunidad. Las propuestas finalistas reflejan distintas líneas estratégicas del shopping resort: desde la creación de grandes eventos experienciales y acciones de dinamización hasta iniciativas vinculadas a la responsabilidad social corporativa, la tecnología aplicada al entretenimiento y la construcción de una identidad de marca diferencial.

Los Solal Awards son considerados un punto de referencia de calidad dentro de la industria, ya que reconocen campañas capaces de aportar valor real a los espacios comerciales, sus operadores y sus visitantes. En esta edición, las candidaturas han sido evaluadas en varias fases por un jurado internacional compuesto por 20 expertos en marketing de diferentes países.

Los ganadores se darán a conocer el próximo martes 13 de octubre de 2026 durante la Gala de los Solal Awards 2026, que se celebrará en Budapest.

Esta nueva selección como finalista consolida la trayectoria de Puerto Venecia en estos reconocimientos internacionales. El shopping resort ya ha sido distinguido en anteriores ediciones de los Solal Awards, entre ellas en 2022, cuando recibió el reconocimiento Highly Commended en la categoría Activación Táctica por la campaña 'Singles Day'. Además, Puerto Venecia ya había obtenido en 2011 el Premio Silver a Mejor Acción de Relaciones Públicas por la campaña del 'Auténtico Papá Noel'.